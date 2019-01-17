Красноярская путешественница Баба Лена умерла после тяжелой болезни

Елену Михайловну Ерхову, без преувеличения, знала и вся страна, и «заграница» . И в каждой стране, где бывала в гостях известная красноярская путешественница, она была просто бабой Леной, - своей, родной, близкой. Пользователи соцсетей, которые, в общем, и прославили «мировую бабушку», удивлялись: как так - 91 год, а в душе весна и на лице улыбка?! 177 тысяч подписчиков в Инстаграм, приглашения в гости со всего мира, тысячи поклонников. Жизнь, казалось, улыбается Бабе Лене. Но... болезнь взяла свое. Сегодня в Красноярске Баба Лена умерла.

По признанию близких, неунывающую Бабу Лену сразил рак. Родственники Елены Михайловны подтвердили страшный диагноз только вчера - неоперабельная онкология в последней стадии. И вот пришли еще более грустные вести.

В прошлом году баба Лена побывала в Стамбуле. Фото: Intagram Елена ЕРХОВА.

Напомним, что здоровье Бабы Лены ухудшилось в декабре. Перед Новым годом она окончательно слегла в онкоцентр. На праздниках стало известно, что врачам удалось стабилизировать состояние Елены Михайловны. Но и они не всесильны.

«Мы просим пока не тревожить родственников. Очень тяжело», - такое сообщение размещено на страничке путешественницы в Фейсбуке с момента начала болезни.

Тяжело всем, кто любил неунывающую Бабу Лену. Но и запомнить ее надо такой: светлой, искренней, очень доброй.

Мы, журналисты «Комсомолки», сейчас тоже вспоминаем бабу Лену. Как звонили ей по телефону, как приезжали в гости, как потрясающе она рассказывала обо всем.

Как смеялась: «Деньги? А чего их жалеть? Не знаю, сколько буду жить, но все равно в гроб мне их не положат. На том свете буду рассказывать, где была, что кушала и в каких ресторанах!».

Грустно. Но тому, как баба Лена, «путешествующая по всему миру на заначку от пенсии прожила последние годы, а 90-летие встретила на яхте в Карибском море, стоит только позавидовать. И поучиться.

А вот она - в Ессентуках. Фото: Intagram Елена ЕРХОВА.

Спасибо тебе, баба Лена!

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