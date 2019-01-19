Спасибо, баба Лена! Со знаменитой на весь мир путешественницей простились в Красноярске

Сегодня, на Крещение, красноярцы простились с Еленой Михайловной Ерховой. Бабе Лене, так ее называли все, кто знал, был 91 год. Она умерла 17 января после тяжелой болезни – рака в четвертой стадии.

Напомним, «мировая бабушка» - а она после 83-х лет облетела полпланеты на заначку от пенсии – поражала своей активностью и жизнелюбием почти до самого конца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/687131" frameborder="0"></iframe> Прощай. баба Лена.Мария ЛЕНЦ

В последний раз нам, корреспондентам «Комсомолки», довелось увидеться с ней летом. Баба Лена угощала нас блинами: «Еще накладывайте – сама пеку, горячие, с маслом!». Приглашала на домашний творог, который тоже всегда варила собственноручно. Рассказывала о своем детстве, о новых странах, смеялась, плакала. Как ребенок, показывала подарки от Максима Галкина и Николая Баскова:

Спасибо, баба Лена!Фото: Мария ЛЕНЦ

- Коля – мой любимый певец. Кто из них лучше? Оба хорошие, добрые. Каждый путевку мне подарил, подумай-ка!

Огоньки в глазах, задор, открытость. Будто и не бабушка вовсе. Никаких тебе диванов да телевизоров. Не откладывала «копеечку», а тратила – на путешествия.

- Деньги? А чего их жалеть? – смеялась в разговоре со мной. - Не знаю, сколько буду жить, но все равно в гроб мне их не положат. На том свете буду рассказывать, где была, что кушала и в каких ресторанах!

И это после всего, что она пережила. Чуть ли не в три года попала на улицу, перебивалась крапивой, лебедой… Дальше тоже было не легче. Но она не сломалась.Так любила жизнь, с такой чисто детской жадностью открывала новые города, людей.

Такой мы запомним ее навсегда.Фото: Мария ЛЕНЦ

Как-то мы столкнулись у магазина, где она – в закутке – продавала отростки цветов. «Вот пристроить надо, - поделилась Елена Михайловна. – Я же в Стамбул лечу, как их одних оставить, кто поливать будет? И я что спросить-то хотела: брать туда купальник? Или там моря нет?».

- Баб Лен, берите обязательно, есть там море, есть! – заверили в ответ. И, конечно, купили цветок. Бабушка отдавала подешевле – по знакомству – мы ни в какую. Деньги пригодятся, твердили, на путешествия, пусть будет.

Наша маранта (она же молитвенное дерево) от бабы Лены разрослась, цвела уже несколько раз. Все-таки у бабушки легкая рука. Так не хочется добавлять «была».

Баба Лена в нашу последнюю встречу.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Я же как на рынок поеду, куплю что-нибудь, - рассказывала она тогда, в последнюю нашу встречу. – А потом в другой раз приеду, так за мной продавцы ходят: купите-купите хоть мелочь. Потому что после меня, оказывается, покупатель начинает идти. Так всегда и было.

Заразительная, энергичная, живая... Баба Лена, спасибо! За то, что ты была, за то, чему нас научила. Мы не забудем.

Со знаменитой на весь мир путешественницей простились в Красноярске.Фото: Мария ЛЕНЦ

P.S. Елену Михайловну Ерхову похоронили днем 19 января на Шинном кладбище Красноярска.

- Она стала для меня близким человеком. - признался священнослужитель, отпевавший бабу Лену.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Лично я знаком с ней не был, - признался отпевавший бабу Лену священнослужитель. – Но всегда следил за ней в интернете, она стала для меня близким человеком. Поэтому мне очень важно молиться самому о ее упокоении. И вы, те кто знал и любил ее, сделайте это сегодня – помолитесь за упокой души рабы Божией Елены.

Проститься с Еленой Михайловной пришли десятки людей.Фото: Мария ЛЕНЦ

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Добрая, веселая, неунывающая искательница приключений, которую многие уважали и любили за оптимизм и страсть к авантюрам. В свои 90 «с хвостиком» баба Лена покоряла своим обаянием и жизненной позицией. Просила: «называйте меня просто бабой Леной». Такой ее и запомнили. Сегодня, 17 января, бабы Лены не стало. Давайте вспомним, чем запомнилась всем Елена Михайловна. (Подробности).

Красноярская путешественница Баба Лена умерла после тяжелой болезни

Елену Михайловну Ерхову, без преувеличения, знала и вся страна, и «заграница» . И в каждой стране, где бывала в гостях известная красноярская путешественница, она была просто бабой Леной, - своей, родной, близкой. Пользователи соцсетей, которые, в общем, и прославили «мировую бабушку», удивлялись: как так - 91 год, а в душе весна и на лице улыбка?! 177 тысяч подписчиков в Инстаграм, приглашения в гости со всего мира, тысячи поклонников. Жизнь, казалось, улыбается Бабе Лене. Но... болезнь взяла свое. Сегодня в Красноярске Баба Лена умерла. (Подробности).