Известную путешествинницу из Красноярска Бабу Лену так крепко обняли в Туве, что сломали ребра

СЕГОДНЯ 05:12 2018-08-05T05:09:55+03:00

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Красноярская путешественница Баба Лена восстанавливает здоровье после поездки в Туву, где во время своего вояжа по местам отдыха президента, получила травму - перелом двух ребер. Впрочем, этот досадный инцидент боевой настрой Бабы Лены не убавил.

- Да это третий раз уже у меня с ребрами такая история выходит, - смеется не унывающая 90-летняя путешественница. - Первый раз - в Тайланде несколько лет назад, девушка, крупная такая, помогала мне спуститься с машины на землю и сжала сильно. Потом в Москве, когда я к Максиму Галкину ездила, тоже сжали меня. А в Туве как вышло: мы ездили на специальной машине туда, где президент наш отдыхает (места трудно проходимые), вот, значит, спускаться мне парень помогал, да, видать, силу не рассчитал - сжал сильно. Мне там сразу помощь предложили, но я сама отказалась. Заживет! Ведь возраст у меня - вот кости хрупкие стали. Теперь на творог налегаю (сама его варю) и на сыр, чтобы все быстрее заживало! Это мне уже в Красноярске врач сказал делать.

- А Тува-то понравилась вам?

- Ой, понравилась! Красиво очень! Природа богатая, Саяны такие красивые, что дух захватывает. Енисей наш чистый там. Люди очень добрые, отзывчивые, гостеприимные.

В планах у Бабы Лены теперь Новосибирск. А что? Здоровье немного подправит - и вперед!

- Теперь только в сентябре поеду. Я ведь в прошлом году и дома-то почти не бывала, все в разъездах - 6 поездок у меня было. В этом году тоже хочу еще попутешествовать.