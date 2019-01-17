От Пхукета до Доминиканы: в свои 91 год баба Лена объехала половину мира

Добрая, веселая, неунывающая искательница приключений, которую многие уважали и любили за оптимизм и страсть к авантюрам. В свои 90 «с хвостиком» она покоряла своим обаянием и жизненной позицией. Просила: «называйте меня просто бабой Леной». Такой ее и запомнили. Сегодня, 17 января, бабы Лены не стало. Давайте вспомним, чем запомнилась всем Елена Михайловна.

В свое первое путешествие она отправилась тайком от внуков, когда ей было 83 года. Пенсия у нее была неплохая – как-никак ветеран труда, труженица тыла. Откладывала понемногу денег, а потом на заначку купила путевку и отправилась в Европу, в Чехию. Да, первый раз было страшновато, но она же у своих знакомых все подробности заранее выведала: как вести себя в чужой стране, что делать. Первая поездка так понравилась, что за шесть лет она успела пять раз побывать в Чехии, два – в Германии, по разу в Турции, Польше и Вьетнаме.

После того, как о бабе Лене узнала вся страна, ей стали дарить путевки известные люди, предприниматери. Дарили от чистого сердца и со всем уваженим. Всего баба Лена побывала в 21 стране.

Вьетнам. Фото: страница Елены Ерховой в Инстаграмме

Во Вьетнаме, в декабре 2016 года баба Лена познакомилась с Екатериной Папиной. Женщина, когда узнала, что бабушка путешествует одна, тут же взяла над ней шефство. И завела ей страницу в Инстаграме. После этого Елена Михайловна стала настоящей звездой. Количество подписчиков на ее странице стало быстро расти, а комментарии были на самых разных языках мира.

На святой земле, Израиль. Фото: страница Елены Ерховой в Инстаграмме

В Израиль бабу Лену возили журналисты телекомпании НТВ. Удивлялись: неугомонная бабуля! За несколько дней успела и у Гроба Господня побывать, и в Иордан окунуться, и даже в Мертвом море искупалась. Донельзя соленая вода привела ее в восторг – лежи, не утонишь. А когда оседлала верблюда – и вовсе покорила спутников: бедуин, как есть заправский бедуин. А как лихо она торговалась с арабами в Иерусалиме – те были в восторге и давали бабе Лене солидные скидки.

Таиланд. Фото: страница Елены Ерховой в Инстаграмме

Не успела баба Лена вернуться из Израиля, несколько недель отдыха – и вот она уже в Таиланде. Путевку ей подарил певец Николай Басков. На пляже Monkey beach на Пхи-Пхи ее узнали соотечественники, фотографировались с ней на память – знаменитость же! Путешествие в Таиланд было насыщенным: катание на лодках, на слонах, экскурсии. Молодежь бы не выдержала, но надо знать бабу Лену.

90-летний юбилей в Доминикане. Фото: страница Елены Ерховой в Инстаграмме

Свой 90-летний юбилей Елена Михайловна встретила в Доминикане. Путевку ей подарили руководители красноярского отделения «Сбербанка». Там она была нарасхват – турфирмы наперебой предлагали ей бесплатные экскурсии. Очень запомнилось шоу дельфинов и прогулка на яхте. А также путешествие в деревню индейцев. С ними было весело, рассказывала баба Лена. Они подарили ей головной убор из ярких перьев.

Тенерифе. Баба Лена вместе с сотрудниками стоматологической клиники. Фото: страница Елены Ерховой в Инстаграмме

На Канарские острова, на Тенерифе, баба Лена полетела в конце апреля 2017 года. По приглашению местной стоматологической клиники. Ну кто откажется от такого заманчивого предложения - и новую страну повидать, и зубы подлечить. Все расходы клиника брала на себя. «Врачи – чудесные, подарили бабушке новую улыбку» - написала в Инстаграме Екатерина Папина.

Бургомистр города Касселя был очарован бабой Леной. Фото: страница Елены Ерховой в Инстаграмме

А в августе 2017 года звезда социальных сетей устроила невиданное: укатила с байкерами из Нового Уренгоя в Европу. На мотоциклах. Те узнали про удивительную старушку из Красноярска и позвали ее с собой, а бабу Лену дважды упрашивать не нужно было. Была не была - 7,5 тысяч километров проделала на мотоцикле. В Германии, в городе Касселе, она встречалась с крупными бизнесменами, сам бургомистр был ею очарован. Говорят, даже сходила на концерт популярной рок-группы.

Вечный город Рим. Фото: страница Елены Ерховой в Инстаграмме

«Ну, наконец-то, осуществилась мечта: Рим, Италия! Сейчас проходят съемки для крупнейшего немецкого канала»... Баба Лена была очарована не только вечным городом, но и людьми, которые ей встретились. Эту путевку ей подарил Максим Галкин. Она снималась у него в программе "Старше всех" и прямо в студию выехала на верблюде. Когда Максим спросил, какую бы страну Елена Михайловна хотела бы посетить еще, она ответила: Италию.

Второе путешествие в Таиланд, по следам "Бондианы". Фото: страница Елены Ерховой в Инстаграмме

Второе путешествие в Таиланд – в январе 2018 года. Из сибирских -40 в приятный климат субтропиков. И сразу – к любимым слонам и обезьянкам. Баба Лена тусила по полной: побывала на острове Джеймса Бонда и даже постреляла по мишеням из пистолета. «Жизнь слишком коротка, чтоб тратить её на уныние, сколько прекрасных мест и замечательных людей встречаю я на своем пути!» - сообщила она в Инстаграмме.

Стамбул. Фото: страница Елены Ерховой в Инстаграмме

«Ура, Стамбул!» Здесь баба Лена погрузилась в осмотр достопримечательностей. И снова собрала вокруг себя поклонников из числа соотечественников. Дома перед вылетом долго собиралась, все думала, брать с собой купальник или нет. От кого-то услышала, что в Стамбуле моря нет, расстроилась сильно. Но грамотные знакомые убедили: есть там море, и не одно море, а целых два.

Тува. Фото: страница Елены Ерховой в Инстаграмме

В августе прошлого года баба Лена решила: колесит по миру, а рядом у себя столько достопримечательностей. И рванула в Туву. Понравилось все: богатая природа, Саяны, горы, чистый Енисей. Правда, тут случилась неприятность. Во время похода парень помогал бабушке преодолеть трудный участок, приподнял ее, крепко сжал так, что два ребра хрустнули. Но боевой настрой бабы Лены это не убавило. Пришлось, правда, отложить поездку в Новосибирск.

Этот Новый год Баба Лена планировала встретить в Дубаи. На руках уже была путевка, почти собраны чемоданы. В последнее время ей трудно было дышать из-за травмированных ребер, но она старалась не замечать этого. Отшучивалась, что все пройдет, как только она сядет в самолет. Но 22 декабря она попала в больницу. Далекий Дубаи остался ее нереализованной мечтой.

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