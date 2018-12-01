В Красноярске задержали женщину, пытавшуюся украсть новорожденного ребенка в перинатальном центре
В Красноярске задержали женщину, пытавшуюся украсть новорожденного ребенка в краевом перинатальном центре.
Женщина, которая пыталась похитить ребенка, попалась на камеры видеонаблюдения.
Напомним, это ЧП случилось на минувшей неделе. Как сообщала «Комсомольская правда»-Красноярск, неизвестная женщина незаметно пробралась в отделение, где в палатах лежат мамы с малышами и напала на одну из пациенток. Женщина ударила молодую маму по голове чем-то тяжелым, а когда та потеряла равновесие, попыталась вырвать у нее из рук ребенка.
К счастью, на помощь пациентке подоспели сотрудники центра, а нападавшая сбежала. Естественно, пострадавшая женщина написала заявление в полицию, оперативники начали проверку – изъяли съемку с камер наблюдения (они есть практически во всех помещениях больницы), отследили нападавшую на видео, сделали стоп-кадры, объявили подозреваемую в розыск.
Как говорит отец малыша, этой женщине нужен был именно мальчик. Фото: стоп-кадр
И вот сегодня, 1 декабря, в полиции заявили: нападавшую задержали.
- В настоящее время подозреваемая доставлена в отдел полиции, - говорят в полиции.
С женщиной беседуют следователи, им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося и добиться от подозреваемой ответа на главный вопрос: зачем она это сделала?
Допрос продолжается и в эти минуты, несмотря на достаточно поздний час - дело-то серезное! Мы попытались выяснить хотябы минимальные подробности, но в пресс-службе краевого следственного комитета нам ответили, что следователь все еще на допросе. Видимо, более ясная информация по этому делу появится уже завтра.
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