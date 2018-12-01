Мама хотела увидеть внука! Женщину, пытавшуюся украсть ребенка в Красноярске, допросили следователи

Беременная мимимишная фотосессия с пинетками, приготовление «приданого» для малыша в роддом и это неповторимое ожидание скорой встречу с будущим сыном. Всего этого у 29-летней Елены К. из Красноярского края не было. Но ей этого, видимо, сильно-сильно хотелось. Иначе по-другому ее поступок объяснить просто невозможно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/679987" frameborder="0"></iframe> Женщина, которая пыталась похитить ребенка, попалась на камеры видеонаблюдения.

Высокая брюнетка, в черных брюках и свободной кофте, она шла по коридору красноярского перинатального центра уверенной походкой. Потом что, четко знала, зачем она здесь. Туда Лена приехала специально, с определенным умыслом: уйти домой с ребенком. С чужим.

Об этом ЧП в больнице первой рассказала «Комсомольская правда»-Красноярск. По данным наших источников, женщина, пришедшая в больницу, все заранее спланировала. У нее с собой был какой-то тяжелый предмет (она пронесла его в пакете). Она напала на молодую маму, а потом пыталась вырвать у нее из рук малыша. Но на крики женщины сбежался медперсонал, и нападавшая скрылась.

Девушка уверенно ходила по коридорам больницы, потому что знала, зачем она здесь. Фото: стоп-кадр

Следователи начали проверку по факту случившегося. Сразу же изъяли всю съемку с камер внутреннего наблюдения (надо сказать, в учреждении под камерами почти все помещения). Женщину на видео вычисли быстро и объявили ее в розыск.

А в субботу, 1 декабря, подозреваемую задержали и уже успели допросить.

И вот, что она рассказала следователям на допросе. Ребенка она решила украсть, чтобы… предъявить его родным, как своего!

Оказывается, еще в феврале она объявила всем родственникам о том, что находится в «положении». А в октябре уехала из родного города и поселилась у знакомых. Им рассказала ту же легенду. А потом сделала вид, что… родила…. Подробности пока не ясны, но, по всей видимости, она пропала на несколько дней из поля зрения знакомых. А потом (это она рассказала следователям) выложила в соцсети бирку из роддома, с указанием вполне реальных данных – фамилий доктора и акушера, работающих в одном из красноярских медучреждений, даты и времени рождения ребенка (мальчика). Фото, возможно, нашла там же, в соцсетях, и так же выдала за свое. На логичный вопрос родственников и знакомых о том, где ребенок, Лена всем отвечала, что он в больнице.

А потом к ней приехала мать и попросила предъявить внука. И это стало, что называется, последней каплей. И вот тогда Елена конкретно решила: она пойдет в больницу, где лежат груднички, выкрадет там мальчика, и выдаст за своего.

Находясь в больнице Лена приметила женщину с ребенком, подошла, завела разговор. Выяснилось, что у той – мальчик. И тогда несостоявшаяся мать решила действовать. Она ударила пациентку больницы по голове и хотела отнять малыша, но на крик женщины уже бежали сотрудники перинатального центра, и ей пришлось скрыться.

Сейчас на подозреваемую завели уголовное дело по статье «Покушение на похищение заведомо несовершеннолетнего», следователи решают вопрос о том, какую меру пресечения избрать для Елены.

Видимо, причины того, почему девушка все это придумала, выяснятся после следующего допроса. «Комсомольская правда»-Красноярск продолжает следить за развитием этой истории.

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