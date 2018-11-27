Что оставил после себя шторм в Красноярске: два десятка отмененных авиарейсов и поваленная елка

Воскресный день 25 ноября принес немало проблем жителям центральных и южных районов Красноярского края. Еще накануне МЧС сделало рассылку с предупреждением, что надвигается непогода: порывы 15 – 20 метров в секунду, а местами 25 – 30 метров. Обещали, что пойдет снег, а при сильном ветре это означает метель и ухудшение видимости. Так и случилось – ураганный ветер разгулялся не на шутку. И вот какие последствия он принес.

Отменили самолеты

«Было очень страшно. Нас сдуло в Кемерове. Самолет совсем чуть в фантик не скрутило, три раза пытались сесть. При посадке мужики кричали командиру корабля: молодец! А женщины рыдали в трубку: запиши меня к неврологу! Ну, доброе утро, Кузбасс» - такими впечатлениями поделилась на своей странице в Фейсбуке Оксана Будулак. Она летела из Москвы в Красноярск и на себе испытала все «прелести» непогоды.

Представитель аэропорта «Красноярск» Никита Палеха подтвердил: действительно, рисковать не стали и отправили 4 самолета на запасные аэродромы – в Кемерово и Новосибирск. Воздушные суда смогли прибыть в Красноярск с опозданием в 4 – 5 часов. И еще более двух десятков рейсов из Красноярска и в Красноярск из-за разгула стихии были отменены. Здание аэропорта напоминало муравейник. Но пассажиры не роптали. Понимали, что против погоды ничего не попишешь.

Крепче за баранку держись, шофер

Автомобилисты отметили очередной «день жестянщика». По информации ГИБДД, на загородных автотрассах в воскресный день произошло несколько серьезных аварий с пострадавшими и множество мелких. Видимость ограничена из-за метели, дорога местами скользкая, как зеркало, в таких условиях чуть прибавил газу – и вот уже машину унесло с дороги в кювет. Если машина не сильно пострадала – вытаскивали своими силами или звали на помощь проезжавших автомобилистов. В соцсетях много фотографий на эту тему.

Трасса Красноярск-Лесосибирск.

- В воскресенье было много разнообразных ситуаций на дорогах края. Сотрудники дорожной полиции выезжали на место, оказывали содействие. Работали совместно с автодорожными коммунальными службами. Они осуществляли очистку снега и подсыпку дорог. Местами было сложно из-за обильных снегопадов. Но каких-то очень серьезных последствий удалось избежать.

Без света в темноте

Непогода стала причиной отключения электричества в нескольких районах края – в Курагинском, Ермаковском, Манском, Шарыповском, Ачинском, Березовском и Емельяновском. Электросети не выдерживали напора ветра и рвались, как нити. Без электроэнергии остались десятки населенных пунктов, тысячи человек.

На улице 60 лет Октября. Фото: Надежда ПИНЧУК

В МРСК Сибири «Комсомолке» рассказали, что на пике аварийно-восстановительных работ было задействованы 180 человек, 67 единиц техники и 14 дизельных станций суммарной мощностью 2,1 МВт. Найти, где оборвались линии, не составляло труда. Бригады оперативно выезжали на места, однако восстанавливать было непросто – при шквалистом ветре высотные работы запрещены, нельзя использовать подъемную технику. Приходилось дожидаться затишья. Иначе – никак. Работали не только днем, но и в сумерках, и ночью. К утру понедельника все поврежденные электролинии были восстановлены.

Прошел, «как Мамай»

Большинство красноярцев воскресный день предусмотрительно провели дома, лишний раз на улицу не выходили. И правильно сделали. Очевидцы в соцсетях делятся фотографиями и впечатлениями: на Матросова сорвало новую иллюминацию со столба, на улице 60 лет октября повалило забор на стройке, на Вавилова упали строительные леса, на Красной площади сорвало вывеску с магазина на первом этаже пятиэтажки, а в микрорайоне «Нанжуль-Солнечный» снесло крышу с детского сада. Пострадала стеклянная дверь в торговом центре, разбито несколько новых стеклянных автобусных остановок, рухнул огромный баннер вместе со столбом, перевернулся и «выехал» на тротуар биотуалет.

По информации департамента городского хозяйства, в службу 005 поступило около 7 тысяч звонков. Диспетчеры зафиксировали:

- 26 жалоб на обрывы, провисания и искрение проводов на линиях электропередач;

- 1 – на сломанные ветки и стволы деревьев;

- 5 – повреждение крыш;

- 7 – повреждения и наклоны заборов и прочих конструкций;

- 35 – повреждение светофоров и дорожных знаков.

Во всех районах наблюдались перебои с электричеством в домах частного сектора. Были отключения и в многоэтажках.

Больше всего хлопот доставили рекламные конструкции. В понедельник с утра в городе работала спецбригада, которая обследовала баннеры и устраняла возможные аварийности. Восстанавливать конструкции потом будет не город, а владельцы.

Порывом ветра снесло вывеску на Красной площади. Фото: Жесть Красноярска

- Аварийные бригады до сих пор продолжают ликвидировать провисания, скрутки, искрения и другие неполадки на электросетях. В городе уже убрано около 200 метров поврежденных ограждений и экранов, восстановлено 12 остановочных павильонов. Управляющие компании ликвидируют опасные ситуации на крышах. В кратчайшие сроки уберут разбросанный ветром мусор, а сломанные ветки и деревья вывезут, - сообщила в понедельник, 26 ноября, пресс-секретарь департамента Светлана Трушкова.

Кстати, пару слов не о Красноярске. В Минусинске непогода отметилась «на славу» - запомнится надолго. Утром в воскресенье минусинцы обнаружили, что ураган повалил на землю новогоднюю елку. Конструкция была уже наполовину смонтирована, теперь придется все начинать сначала.

Пропали путешественники

И еще одна неприятная новость: на севере Хакасии, в Орджоникидзевском районе, пропали туристы из Красноярска. Еще в субботу, 24 ноября, четыре человека отправились кататься на снегоходах в окрестностях поселка Приисковый. Это место пользуется большой популярностью у туристов из-за красивой природы и снежных склонов. И – дурной репутацией у спасателей: здесь регулярно происходят ЧП. Вот и на этот раз четыре человека не вернулись в назначенное время. На месте работает МЧС.

Красноярец Сергей Токарев с товарищами также оказался там. Он приехал на выходные отдохнуть с другой группой, но метель спутала им все планы. Вот что он пишет на своей странице в соцсети: «Мы застряли в Приисковом. Пурга больше суток. Машину задуло снегом, включая двигатель. Дороги замело. Говорят, дальше поселка на легковушке не проехать никак. Сейчас ищем теплый бокс, чтобы разогреть машину и добраться до Красноярска. Надеюсь, к этому времени дорогу уже прокатают. Снегоходистов, о которых пишут СМИ, до сих пор не нашли. Бригада МЧС приехала. Говорят, что еще один местный уже вторые сутки на связь не выходит. В воскресенье даже по поселку было не безопасно ходить».

Что погода нам шепнула

Обычно сильный ветер – признак перемены погоды. Однако сказать, что на этот раз будет резкое потепление или похолодание, можно с трудом. Во вторник, 27 ноября, столбик термометра покажет – 12, в среду -4, в четверг, 29 ноября, -9, а в пятницу поднимется до +2 градусов. И затем снова уйдет в пике до -10.

Ночные температуры будут стабильными – от 15 до 19 градусов со знаком минус. А вот ветреная погода сохранится. Это будут уже не ураганные порывы, не более 7 метров в секунду. Но соблюдать правила безопасности не помешает.

НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

005 – оперативная диспетчерская служба Красноярска, куда можно позвонить и пожаловаться на любые последствия стихии. И не только. Упало дерево, сломался забор, разбилась автобусная остановка – диспетчеры примут любую информацию и переадресуют ее нужным службам.

112 – единая дежурная диспетчерская служба МЧС. Сюда можно обратиться при любых ЧП, здесь сориентируются и направят к вам необходимую помощь: «скорую», пожарных или спасателей.

8-800-1000-380 – бесплатный контактный центр МРСК Сибири, здесь круглосуточно принимают звонки по аварийным отключениям.