2018-11-26T09:20:52+03:00
Общество

В Хакасии, где ищут пропавших туристов, не утихает ветер

Людей не нашли [видео]
Татьяна РЯБИНИНА
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Фото МЧС ХакасииФото МЧС Хакасии
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Четверо туристов на снегоходах не вернулись 24 ноября, об этом рассказывала «Комсомольская правда»-Красноярск. Их до сих пор не нашли. Об этом сообщает на своей страничке в социальных сетях красноярец Сергей Токарев. Чтобы мы, сидящие в тепле, представили, что сейчас происходит в Приисковом, в Орджоникидзевском районе Хакасии, где пропали туристы, он снял видео. И написал: «Мы застряли в Приисковом. Пурга больше суток. Машину задуло снегом, включая двигатель. Автопрогрев это все растопил. Когда машина начала остывать, то все превратилось в кусок льда. Дороги замело. Говорят, дальше поселка на легковушке не проехать никак. Сейчас ищем теплый бокс, чтобы разогреть машину и добраться до Красноярска. Надеюсь, к этому времени дорогу уже прокатают.

В Хакасии, где ищут пропавших туристов, не утихает ветер.

Туристов, о которых пишут СМИ, до сих пор не нашли. Бригада МЧС приехала. Говорят, что еще один местный уже вторые сутки на связь не выходит. В воскресенье даже по поселку было небезопасно ходить».

Этот район славится своим снегом и традиционно привлекает любителей экстрима. Но здесь всегда непростые погодные условия и ежегодно случаются трагедии. Несмотря на все предупреждения спасателей готовиться к выездам так, чтобы можно было провести в тайге несколько дней, многие выезжают в горы словно в парк, без запасов теплой одежды и продуктов.

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В Орджоникидзевском районе Хакасии ведутся поиски четырех туристов. Спецсообщение спасателям Южно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России поступило из полиции. Накануне вечером, 24 ноября, четыре человека катались на снегоходах и не вернулись в назначенное время. (Подробности)

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