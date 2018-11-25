Три самолета не смогли приземлиться в красноярском аэропорту из-за штормового ветра

Из-за штормового ветра в аэропорту «Красноярск» не смогли сесть три самолета. Их направили на запасные аэродромы.

«Из-за пурги самолеты не садят, уже два направили на запасные аэродромы в Новосибирск и Кемерово», - рассказал «Комсомольской правде» - Красноярск один из пассажиров Александр.

На своей странице в Facebook Оксана Будулак, которая летела из Москвы в Красноярск, написала, что ее рейс компании «UTair» совершил вынужденную посадку на Кузбассе:

«А вот сейчас было очень страшно. Нас сдуло в Кемерово. Самолет совсем чуть в фантик не скрутило, три раза пытались сесть. Поездов нет, на трассе метель. При посадке мужики кричали командиру корабля: молодец! А женщины рыдали в трубку: запиши меня к неврологу! Ну, доброе утро, Кузбасс».

Женщине посоветовали добираться домой на автобусе. Но та ответила, что на трассе сейчас обстановка еще страшнее: сильными порывами ветра машины едва не сносит с дороги.

Как пояснил журналистам пресс-секретарь красноярского аэропорта Никита Палеха, при первой возможности самолет из Кемерово прилетел в Красноярск с опозданием почти в 5 часов. На такое же время примерно задержался еще один борт из Москвы, пассажиры которого пережидали непогоду в новосибирском «Толмачево».

«А мы сели со второго раза», - написал руководитель Красноярского отделения общества «Мемориал» Алексей Бабий.

Из-за разгула стихии в аэропорту Красноярска сбилось расписание. Рейсы в Томск и Иркутск решили полностью отменить.

«Ночью даже все рейсы задержали в аэропорту», - подтвердил красноярец Руслан.

Информацию об изменениях в расписании можно смотреть на онлайн табло аэропорта Красноярск. Аэропорт будет пока принимать и выпускать самолеты по фактической погоде.

Напомним, о приближающемся шторме синоптики и спасатели предупреждали еще накануне. Сильный порывистый западный ветер обрушился на Красноярский край глубокой ночью. Его порывы достигают до 20-30 метров в секунду. Кроме того, ожидается сильный снег, на дорогах снежные заносы, гололедица.

От сильного ветра пострадал автомобиль Фото: ЧП-Красноярск

- В сложных погодных условиях Госавтоинспекция рекомендует автолюбителям строго соблюдать правила скоростного режима и дистанцию между автомобилями, - прокомментировали в пресс-службе УГИБДД края. - Не следует допускать резких маневров, ускорений и торможений. На сложных участках автодорог выставлены дополнительные наряды ДПС.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Не обошлось без ЧП и в городе. Ночью сильный ветер повредил в краевом центре несколько конструкций и автомобилей. На улице Аэровокзальной и проспекте Свободный строительные леса придавили автомобили. В другом районе города порывом ветра сорвало огромную вывеску.

Порывом ветра снесло вывеску Фото: Жесть Красноярска

Добавим, что экстренное штормовое предупреждение действует до 16.00 воскресенья. Пока еще ветер продолжает наводить свои порядки в городе.