В Красноярске бушует шквалистый ветер

СЕГОДНЯ 05:50 2018-11-25T05:50:42+03:00

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В Красноярском крае с ночи хозяйничает шквалистый ветер. Об этом еще накануне предупреждали в ГУ МЧС края. Из гидрометцентра поступила информация, что 25 ноября в центральных и южных районах края местами очень сильный западный ветер с порывами 15-20 м/с, местами 25-30 м/с, снег, метель. В центральных районах местами очень сильный снег, ухудшение видимости до 1000 метров, снежные заносы, гололедица. Непосредственно в краевом центре порывы ветра будут достигать 20-25 м/с.

Из-за разгулявшейся стихии меняют направление самолетов. Вот что написал красноярец Александр «Комсомольской правде» - Красноярск:

- Из-за пурги самолеты не садят. Уже два направили на запасные аэродромы в Новосибирск и Кемерово.

Не исключено, что расписание изменится. Пассажирам следует обратить на это внимание. Спасатели советуют и вовсе не выходить из дома без особой надобности.

- При сильном ветре, чтобы не получить травмы и увечья, необходимо соблюдать меры безопасности, - предупреждают в пресс-службе ГУ МЧС по краю. - Если нет экстренной необходимости, постарайтесь не покидать квартир, офисов. Закройте форточки и окна, не подходите к ним близко. Если стихия застала на улице, от шквального ветра можно укрыться в подземных переходах, подъездах, магазинах. Ни в коем случае не пытайтесь спрятаться за рекламными щитами, автобусными остановками, деревьями, возле стен домов, так как возможно обрушение шифера и других конструкций.

Водителям следует быть предельно внимательными: соблюдать безопасную дистанцию и выбирать скоростной режим с учетом погодных условий. Если нет экстренной необходимости - не выезжайте на загородные трассы, оставайтесь в пределах населенных пунктов. В целях обеспечения безопасности дорожного движения не исключено временное ограничение движения для грузовых авто на дорогах общего пользования федерального значения.