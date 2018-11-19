«Разыграли спектакль!»: обвиненный в пьяной езде Аленичев прокомментировал свое задержание

Главный тренер футбольного клуба «Енисей» Дмитрий Аленичев назвал спектаклем свое задержание ГИБДД в Красноярске. Несколько часов назад он дал интервью изданию «Спорт-Экспресс» о том, что произошло.

Напомним, 19 ноября стало известно: наставника наших футболистов обвинили в пьяной езде. Один из посетителей бара, где отдыхал Аленичев, сообщил на «синюю линию», что тот собирается сесть за руль принадлежащей клубу иномарки подшофе. Вскоре его остановили инспекторы.

- Около 11 вечера его, действительно, задержали, - подтвердили в пресс-службе ГИБДД. – Водитель был с явными признаками алкогольного опьянения.

К тому же успел проехать через полгорода. Однако от медицинского освидетельствования отказался. Причем за словом в карман не лез. Составили протокол, машину отправила на спецстоянку, водителя домой.

Это – подчеркнем - версия силовиков. А вот что рассказал Дмитрий Аленичев. У него свое видение случившегося.

Никакого спиртного не было, уверят он. В ресторане, где сидел с женой, употреблял безалкогольное пиво. Отправился домой, начал парковаться, и тут в его машину въехал автомобиль. Выскочивший оттуда мужчина начал скандалить. Поскольку авто не были повреждены, тренер предложил решить все миром. Но мужчина уже вызвал инспекторов.

Они подъехали через минуту после ДТП, удивляется Аленичев. Вышел, чтобы показать документы. А обратно его не пустили, звонить не позволяли. Между тем на улице было - 23. Заявив, что это спектакль, подписывать документы Аленичев отказался. Дождался сотрудника клуба, и все разъехались. По словам тренера, слежку за собой он замечал не раз. Понимает: ее цель – «испортить его репутацию и вынудить уйти в отставку».

Если вина Дмитрия Аленичева будет доказана, ему грозит 30-тысячный штраф и лишение прав – на два года.

Напомним, после ряда проигрышей «Енисея» многие предрекали отставку тренера. Болельщики даже создали петицию, призывающую его заменить.

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По словам главного тренера «Енисея», алкоголь он не пил. И это была постановка. Все подстроили, чтобы «испортить его репутацию и вынудить уйти» с поста главного тренера «Енисея». (Подробности).

Задержанный нарядом ДПС Дмитрий Аленичев выехал из бара на служебной машине, принадлежащей клубу «Енисей»

Тренера красноярского футбольного клуба «Енисей» Дмитрия Аленичева задержали пьяным за рулем. Это случилось в выходной, в субботу 17 ноября. Вечером тренер заехал в один из популярных баров в микрорайоне Взлетка, чтобы провести там время в «приятной дружеской атмосфере». (Подробности)

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