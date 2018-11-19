2018-11-19T07:00:23+03:00
Происшествия

Пьяным за рулем поймали главного тренера «Енисея» Аленичева

Свидетель позвонил на «синюю линию»
Ася ЖУКОВА
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Пьяным за рулем поймали главного тренера «Енисея» Аленичева.Пьяным за рулем поймали главного тренера «Енисея» Аленичева.Фото: Мария ЛЕНЦ
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Главного тренера «Енисея» Аленичева задержали в Красноярске пьяным за рулем. Об этом сообщили сразу несколько новостных порталов.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, ЧП случилось в субботу, 17 ноября, на улице Крайней. Около 23:00 машину Hyundai, принадлежащую клубу, остановили инспекторы. Оказалось, им позвонил неизвестный, сообщив: мужчина подшофе собирается сесть за руль. Предварительно: тот распивал спиртное в одном из баров на Взлетке.

При задержании медосвидетельствование тренер «Енисея» проходить отказался. Тем не менее протокол на него составили. Машину забрали на штрафстоянку. По словам свидетелей, водитель вел себя вызывающе.

- Действительно, 17 ноября был задержан водитель 1972 года рождения, - говорят в пресс-службе УГИБДД по краю. – Его подозревают в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. А это лишение прав на срок до двух лет и 30 тысяч штрафа.

Напомним, после нескольких проигрышей «Енисея» в Красноярске подготовили петицию об отставке тренера. Но пока Дмитрий Аленичев остается на посту наставника наших футболистов.

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