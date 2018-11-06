«Мы на последней строчке»: Аленичев покинет «Енисей» только с компенсацией

СЕГОДНЯ 04:19 2018-11-06T04:19:47+03:00

Впрочем, есть сведения, что платить ему клуб не хочет

Изменить размер текста: A A

Дмитрий Аленичев, главный тренер красноярского футбольного «Енисея», не прочь уйти в отставку. Однако с условием: ему выплатят всю сумму, положенную до конца контракта.

Между тем, есть сведения, что руководство клуба не готово к такому шагу, платить не хочет, сообщает портал «Чемпионат». Как решится эта ситуация, пока остается под вопросом.

Напомним, что 2 ноября «Енисей» объявил об отстранении Дмитрия Аленичева. В итоге вместо него к матчу с «Анжи» команду готовил тренерский штаб молодежного состава. Увы, это ничего не изменило. Красноярцы проиграли со счетом 2:1.

В итоге после 12 туров чемпионата России у нас – последнее место и 6 очков. Еще до матча поговаривали, что Аленичев покинет команду. Впрочем, у тренера - действующий контракт с клубом. А, значит, юридически он прав, и может настаивать на компенсации.