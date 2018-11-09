2018-11-09T13:23:20+03:00
Политика

Хакасия готова ко второму туру выборов главы региона

Жителям Хакасии 11 ноября предстоит выбрать главу региона. И политическая ситуация в республике накалена до предела
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Второй тур выборов в Хакасии не может состояться уже больше месяцаВторой тур выборов в Хакасии не может состояться уже больше месяцаФото: Мария ЛЕНЦ
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Напомним, в первом туре, который прошел в единый день голосования 9 сентября, бывший тогда главой республики Виктор Зимин уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Второй тур был назначен на 23 сентября, однако голосование сорвалось из-за того, что за сутки до него Зимин воспользовался своим правом на самоотвод. Далее с выборами в Хакасии началась настоящая чехарда: голосование неоднократно переносилось из-за того, что еще два кандидата (от Справедливой России и Партии Роста), участвовавшие в первом туре, один за другим сняли свои кандидатуры. Больше снимать кандидатуры некому, кроме единственного кандидата – Валентина Коновалова. Очередная дата второго тура - 11 ноября. В избирательных бюллетенях один кандидат и графа «против».

В начале октября в республике появился назначенный президентом временно исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев. Ему поставлена задача - обеспечить проведение честных и открытых выборов в регионе.

Сегодня Развожаев сделал заявление о готовности Хакасии ко второму туру выборов.

- Важно, чтобы каждый из вас пришел на избирательный участок и проголосовал «за» или «против», - призвал жителей на выборы врио главы региона и рассказал, что случится в случае, если кандидат не пройдет. - Если большинство жителей республики проголосует против, будут назначены новые выборы, которые состоятся феврале следующего года. Вы часто спрашивали у меня, готов ли я остаться в республике, готов ли выставить свою кандидатуру на новые выборы. Я честно и открыто хочу сказать вам еще раз: да, готов! Потому что чувствую свою ответственность за принятые решения и всегда довожу начатое до конкретного результата.

Готова к выборам и столица республики – Абакан. Мобилизованы все структуры, которые отвечают за проведение выборов. Однако остается интригой – не откажется ли по примеру предшественников в последний момент от участия единственный кандидат? У него есть на это время до полуночи сегодняшнего дня. В остальном 11 ноября – добро пожаловать на избирательные участки.

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