Хакасия готова ко второму туру выборов главы региона

Напомним, в первом туре, который прошел в единый день голосования 9 сентября, бывший тогда главой республики Виктор Зимин уступил кандидату от КПРФ Валентину Коновалову. Второй тур был назначен на 23 сентября, однако голосование сорвалось из-за того, что за сутки до него Зимин воспользовался своим правом на самоотвод. Далее с выборами в Хакасии началась настоящая чехарда: голосование неоднократно переносилось из-за того, что еще два кандидата (от Справедливой России и Партии Роста), участвовавшие в первом туре, один за другим сняли свои кандидатуры. Больше снимать кандидатуры некому, кроме единственного кандидата – Валентина Коновалова. Очередная дата второго тура - 11 ноября. В избирательных бюллетенях один кандидат и графа «против».

В начале октября в республике появился назначенный президентом временно исполняющий обязанности главы Хакасии Михаил Развожаев. Ему поставлена задача - обеспечить проведение честных и открытых выборов в регионе.

Сегодня Развожаев сделал заявление о готовности Хакасии ко второму туру выборов.

- Важно, чтобы каждый из вас пришел на избирательный участок и проголосовал «за» или «против», - призвал жителей на выборы врио главы региона и рассказал, что случится в случае, если кандидат не пройдет. - Если большинство жителей республики проголосует против, будут назначены новые выборы, которые состоятся феврале следующего года. Вы часто спрашивали у меня, готов ли я остаться в республике, готов ли выставить свою кандидатуру на новые выборы. Я честно и открыто хочу сказать вам еще раз: да, готов! Потому что чувствую свою ответственность за принятые решения и всегда довожу начатое до конкретного результата.

Готова к выборам и столица республики – Абакан. Мобилизованы все структуры, которые отвечают за проведение выборов. Однако остается интригой – не откажется ли по примеру предшественников в последний момент от участия единственный кандидат? У него есть на это время до полуночи сегодняшнего дня. В остальном 11 ноября – добро пожаловать на избирательные участки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Владимир Путин назначил врио Главы Хакасии

Руководитель Хакасии Зимин подал в отставку: это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании. Но Сибирь Вы знаете, там уже по ночам заморозки, нужно довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера. (Подробности)

Выборы главы Хакасии: в теледебатах участвует только один претендент

Кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин решил не вступать в предвыборные прения с коммунистом (подробнее)

Виктор Зимин снял свою кандидатуру с выборов губернатора Хакасии

Кандидат от «Единой России» и врио главы Хакасии Виктор Зимин снялся с выборов губернатора региона, второй тур которых должен был состояться в воскресенье, 23 сентября (подробности).