Владимир Путин назначил врио Главы Хакасии

СЕГОДНЯ 12:15 2018-10-03T13:13:48+03:00

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Им стал Михаил Развожаев. Беседа опубликована, ее можно прочитать дословно, приведем только одну цитату:

«В.Путин: У меня к Вам необычная просьба и несколько необычное поручение.

Руководитель Хакасии Зимин подал в отставку: это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании. Но Сибирь Вы знаете, там уже по ночам заморозки, нужно довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера. Там много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами.

Поэтому просьба заключается в том, чтобы Вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы.

И потом, я готов, обещаю, что сделаю это, верну Вас в Москву и, безусловно, найду Вам применение в федеральных органах – Вы сейчас уже заместитель федерального Министра – в соответствии с Вашими знанием, опытом и Вашими, в хорошем смысле этого слова, амбициями».

Понятно, что это именно та просьба, в которой невозможно отказать. Михаил Развожаев приступит к своим обязанностям в ближайшее время, Ситуация и правда непростая: республика-банкрот, на выборах один за другим отказываются от участия два кандидата.

Владимир Путин приезжал в Хакасию 29 сентября на отдых, официальной информации об этом не было. И все тогда гадали, будет ли принято какое-то кадровое решение. И вот решение принято.

Справка «КП»

Михаил Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске, в 2002 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета.

В его послужном списке: пресс-секретарь губернатора Красноярского края, заместитель начальника управления пресс-службы губернатора, заместитель начальника управления информационной политики. Развожаев работал с губернаторами Александром Хлопониным и Львом Кузнецовым, с которым и переехал в Москву.

В июле 2014 года назначен на должность советника Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа. С 1 октября 2014 года - заместитель Министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

Указом Президента России 3 октября 2018 года Михаил Владимирович назначен на должность временно исполняющего обязанности Главы Республики Хакасия.

Женат, двое детей.