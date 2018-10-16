В Хакасии назначили новую дату выборов с единственным кандидатом

16 Окт. 13:04 2018-10-16T13:16:45+03:00

Если Валентин Коновалов наберет 50 процентов плюс один голос из числа проголосовавших в его пользу, он станет главой региона Фото: Марина АЛЕХИНА

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Сегодня Избирком Хакасии перенес дату второго тура выборов главы региона на 11 ноября. Вчера поступило заявление от Александра Мяхара о снятии своей кандидатуры. Таким образом, на пост главы Хакасии остался один претендент – Валентин Коновалов.

Выборы в Хакасии тянутся с 9 сентября, единого дня голосования. По итогам этого дня законодательная власть – Верховный Совет республики укомплектована полностью, избраны Совет депутатов Абакана и глава администрации столичного города Николай Булакин.

Сбой произошёл в выборах главы Хакасии.

На это место претендовали четыре кандидата. В первом туре на тот момент действующий глава региона член «Единой России» Виктор Зимин (32,42 %), проиграл коммунисту Валентину Коновалову (44,81 %). Два других заметно отставали от лидеров – Андрей Филягин («Справедливая Россия») – 11,23 % и Александр Мяхар («Партия Роста») – 6,61% от общего числа проголосовавших избирателей.

На 23 сентября был объявлен второй тур выборов между Зиминым и Коноваловым.

Но за день до выборов Виктор Зимин снимает свою кандидатуру «по состоянию здоровья». Второй тур уже с Андреем Филягиным перенесли на 7 октября. Однако и Филягин снял свою кандидатуру «по вынуждающим обстоятельствам».

На выборную арену выходит Александр Мяхар. Он активно участвует в выборных дебатах, при этом не скрывая своего намерения в выборах не участвовать. Вчера он не только написал заявление о снятии своей кандидатуры, но и призвал сделать то же самое и Валентина Коновалова. По словам Мяхара, перенос выборов и снятие всех кандидатов будет разумным решением, чтобы жители региона смогли сделать правильный выбор: «Нужно думать в первую очередь о земляках, а не о политических очках».

Так будет выглядеть бюллетень 11 ноября, если выборы состоятсяФото: Марина АЛЕХИНА

Уникальный случай: всем претендентам был предоставлен шанс стать главой региона.

Сегодня на заседании Избирком Хакасии в третий раз аннулировал дату второго тура выборов, которые должны были пройти в воскресенье, 21 октября. По закону они переносятся на две недели вперед и выпадают на 4 ноября, а это праздничный день. Поэтому второй тур выборов назначен на11 ноября.

Если выборы всё-таки состоятся, то жителям Хакасии предстоит в бюллетене с единственным претендентом Коноваловым поставить знак в квадратиках «за» или «против».

В случае, если Валентин Коновалов наберет 50 процентов плюс один голос из числа проголосовавших в его пользу, он станет главой региона. Если избиратели в большинстве проголосуют против, выборы признают несостоявшимися. Избирательная комиссия Хакасии назначает повторные выборы не позднее, чем через три месяца со дня голосования на основных выборах, – а это10 февраля.

Сегодня проблемы Хакасии решает назначенный президентом России временно исполняющий обязанности главы региона Михаил Развожаев.

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