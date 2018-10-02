Выборы главы Хакасии: в теледебатах участвует только один претендент

СЕГОДНЯ 13:15 2018-10-02T13:16:28+03:00

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Жители Хакасии все еще в предвыборной лихорадке. Кампания по выбору главы республики преподносит сюрприз за сюрпризом.

Напомним, в день единого голосования, 9 сентября, из четырёх претендентов на пост главы Хакасии, Валентин Коновалов набрал 44,81 % голосов, действующий глава Виктор Зимин – 32,42%, Андрей Филягин («Справедливая Россия») – 11,23 % и Александр Мяхар («ПАРТИЯ РОСТА») – 6,61% от общего числа избирателей, пришедших на выборы. Они и вышли во второй тур. Но 23 сентября выборы не состоялись: накануне поздним вечером в Избирком Хакасии поступило заявление от Виктора Зимина о снятии своей кандидатуры по состоянию здоровья. Участвовать во втором туре предложили кандидату, ставшему в выборной гонке третьим – Андрею Филягину. День выборов назначен на 7 октября.

И вот – новая интрига. Андрей Филягин вступил в агитационную кампанию и участвовал в теледебатах – до сегодняшнего дня. Кстати, очередные дебаты в прямом телеэфире объявлены на 4 октября и пока не отменены. В Избиркоме Хакасии пояснили: срок, когда участник второго тура мог написать заявление о снятии своей кандидатуры с выборов, истёк вчера, 1 октября. Теперь должны быть веские основания для заявления подобного содержания.

Сегодня в назначенное время в прямом эфире телеканала «Россия-1» зрители увидели только одного претендента на пост главы региона. Второй не только не предупредил о том, что не придет, но и на телефонные звонки не отвечал.

Следующие теледебаты с разницей в четыре часа сегодня должны были состояться на телеканале «Россия-24». Но опять на экране в прямом эфире появился лишь Валентин Коновалов, лидер предвыборной гонки.

В воскресенье, 7 октября, в Хакасии объявлен второй тур выборов главы республики. На сей раз на кресло руководящего регионом претендуют Валентин Коновалов (КПРФ) и Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

Несмотря за заверения кандидатов, что с выборной гонки они не сойдут, появились разговоры о том, что Андрей Филягин снимет свою кандидатуру. Но в Избиркоме Хакасии корреспонденту КП-Красноярск ответили: заявления о снятии своей кандидатуры от участника второго тура нет. Тем не менее, сегодня на теледебаты Андрей Филягин не пришел. Все это напомнило ситуацию, когда Виктор Зимин на подобных теледебатах прервал дискуссию и ушел во время эфира из студии. А через несколько часов в республиканском Избиркоме появилось его заявление о том, что в выборах участвовать не будет. Никогда выборы в Хакасии не были столь богатыми на неожиданные повороты событий.

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