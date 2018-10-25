2018-10-25T07:57:30+03:00
Происшествия

Официально: Ми-8, разбившийся на севере Красноярского края, зацепил груз другого вертолета

Межгосударственный авиационный комитет опубликовал промежуточный отчет о расследовании авиакатастрофы
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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Вертолет МИ-8 компании ЮТэйр. Фото: с официального сайта компанииВертолет МИ-8 компании ЮТэйр. Фото: с официального сайта компании
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Официальные данные о причинах крушения Ми-8 на севере Красноярского края, произошедшего в августе: вертолет столкнулся с грузом другого воздушного судна («с внешней подвеской»), разрушился в воздухе, упал на землю и сгорел. Такие данные опубликованы в промежуточном отчете о расследовании авиакатастрофы Межгосударственного авиационного комитета.

Напомним, трагедия случилась 4 августа. Вертолет, на борту которого было 15 вахтовиков и три члена экипажа, взлетал с одной из посадочных площадок «Ванкорнефти».

О том, что причиной катастрофы стали НЕ погодные условия и НЕ техническое состояние летной машины, специалисты заговорили сразу. И почти сразу же появились свидетельства очевидцев - люди, которые видели, как все случилось, говорили: вертолет с людьми через несколько минут после взлета «догнал» другой Ми-8, грузовой, взлетевший оттуда же на 14 минут раньше. У второго вертолета на тросе был прикреплен груз. Но пилоты пассажирского судна его по каким-то причинам не заметили. Вертолет зацепился за груз первого Ми-8, из-за этого разрушился и упал. Все, кто был на борту, погибли.

Как все произошло Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Как все произошлоФото: Дмитрий ПОЛУХИН

В МАК акцентируют внимание: это промежуточный отчет о расследовании катастрофы. Когда будет готов окончательный отчет, озвученную сейчас информацию могут скорректировать. Тем не менее, на сегодняшний день эксперты дали рекомендации руководству авиакомпании-владельца разбившегося вертолета. В компании должны довести информацию, изложенную в отчете, до летного состава, еще раз изучить с экипажами вертолетов порядок проведения осмотров (радио- и визуальных) во время полетов, а также внести в руководство по проведению полетов компании (официальный регламент для экипажей) информацию о посадочных площадках «Ванкора».

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Компания Utair официально прокомментировала трагедию, которая произошла сегодня 4 августа, на севере Красноярского края. Там подтвердили, что, цитируем пресс-релиз: 4 августа в 05:43 по московскому времени в простых метеоусловиях после взлета с посадочной площадки «Ванкор» потерпел крушение вертолет Ми-8АМТ, RA-25640. На борту находились 15 пассажиров и 3 члена экипажа. (Подробности)

Разбившийся Ми-8 «подрезал» на взлете другой вертолет

Стали известны предварительные причины вертолета Ми-8 на севере Красноярского края. И это не плохая погода, не неисправность летной машины. (Подробности)

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По предварительным данным, пилот второго вертолета не заметил того, что шел впереди. Разница по высоте между ними была около 40 метров. Поэтому винты и зацепили лопастям трос. (Подробности)

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