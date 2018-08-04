Разбившийся Ми-8 «подрезал» на взлете другой вертолет

СЕГОДНЯ 08:12 2018-08-04T14:04:06+03:00

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Стали известны предварительные причины вертолета Ми-8 на севере Красноярского края. И это не плохая погода, не неисправность летной машины. Как сообщили источники в оперативном штабе, развернувшемся на месте ЧС, аварию мог спровоцировать пилот второго вертолета, который взлетал с той же площадки. Таким образом, первоначальная информация о том, что крушение произошло в 180 километрах от Игарки, не подтверждается.

«На взлете винтом въехал в подвеску взлетевшему чуть раньше», - уже обсуждают пилоты на профильном форуме.

По уточненной информации, практически одновременно с вахтовиками, но на минуту ранее, взлетал вертолет, который должен был перевозить на внешней подвеске габаритный груз – металлоконструкцию, подвешенную на тросе. (Погодные условия были хорошими, - впрочем, при плохой видимости и не летают «с подвеской»).

Необъяснимо, почему вертолеты стали набирать высоту практически одновременно и в такой опасной близости друг от друга. Но, - второй вертолет задел лопастями металлический трос и повредил их, начал падать. От удара о землю машина разбилась, топливо выплеснулось из поврежденного бака, вертолет загорелся.

На борту находились 15 пассажиров – вахтовиков и 3 члена экипажа, они направлялись на нефтяное месторождение. Шансов выжить практически не было, все погибли. Что касается второго вертолета, он вынужден был сбросить груз, это спасло его от падения, в нем никто не пострадал. На место крушения вертолета Ми-8 в Игарку вылетел врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Елена Уляшева, начальник управления пресс-службы губернатора и Правительства Красноярского края:

- Александр Викторович вылетел на место трагедии. Это нужно, чтобы понять случившееся, оценить, какая помощь нужна – и для работы спасателей, и следственной группы. А также – какую помощь необходимо будет оказать родственникам тех, кто был на борту. На месте врио губернатора окажется не раньше, чем к 16 часам, примерно столько займет полет. К этому времени и у нас будет какая-то информация.

Туда же из краевого центра направляются дополнительные силы спасателей, бригада врачей, следователи.

В сибирском региональном центре МЧС сообщили, что на место направляют около 25 спасателей и психологов. Им предстоит поднять тела погибших с места катастрофы, подготовить все для процедуры опознания

- Это самая тяжелая работа, - признаются в МЧС. – Когда некого спасать, и нужно подобрать слова, чтобы рас сказать родственникам о том, что случилось…

Тем временем, стали известны фамилии членов экипажа разбившегося вертолета и список погибших.

1. Атнабаев В. С.

2. Баязитов А. В.

3. Валитов А. Г.

4. Горюхин А.А.

5. Веретенников С.А.

6. Микрюков О. С.

7. Муратов С. Х.

8. Овчинников Д.С.

9. Прокопьев И. А.

10. Рыбак Б. В.

11. Тяжельнмков С.В.

12. Хисамутдинов К. Ш.

13. Чичерин Р. П.

14. Шайдуллин Р. И.

15. Щербинин А. С

Список погибших членов экипажа:

Командир воздушного судна: Кононов А.С.

Второй пилот: Иванов О.

Бортмеханик: Иванчин Л.

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