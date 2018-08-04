Авиакатастрофа Ми-8 под Игаркой: пилоты двух вертолетов пытались уйти от столкновения

СЕГОДНЯ 13:06 2018-08-04T14:18:19+03:00

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Компания Utair официально прокомментировала трагедию, которая произошла сегодня 4 августа, на севере Красноярского края. Там подтвердили, что, цитируем пресс-релиз: 4 августа в 05:43 по московскому времени в простых метеоусловиях после взлета с посадочной площадки «Ванкор» потерпел крушение вертолет Ми-8АМТ, RA-25640. На борту находились 15 пассажиров и 3 члена экипажа.

По предварительной информации (пока не будет поставлена точка в расследовании этого ЧП, вся информация будет только предварительной), произошло столкновение лопастей вертолета с грузом на внешней подвеске ранее взлетевшего вертолета Ми-8АМТ, RA-22427. Вертолет RA-22427 не получил повреждений и произвел посадку на площадке «Ванкор».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/663052" frameborder="0"></iframe> Вертолет Ми-8 разбился в Красноярском крае.

Разбившийся вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 был выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Компания Utair приносит соболезнования друзьям и родственникам погибших. Руководство и специалисты компании вылетели на место события.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/663051" frameborder="0"></iframe> Вертолет Ми-8 разбился в Красноярском крае.

Пилот второго вертолета, которому удалось благополучно посадить свою машину, также рассказал о случившемся: он не понимает, как все произошло. По словам Евгения Бердюгина, он взлетал с грузом с одной площадки. Его коллега Александр Кононов – чуть позже с соседней площадки. «Я не понимаю, как он меня не заметил. Я буквально в последний момент увидел, секунд на пять, что борт ко мне приближается, почти в бок летит с набором высоты. Я крикнул ему в эфире. Попытался отвернуть, но не получилось» - рассказал Евгений Бердюгин Telegram-каналу Mash.

Также трагедию прокомментировали в «Роснефти». «В компании продолжает работу оперативный штаб по расследованию причин аварии и оказанию помощи родственникам погибших. Все тела погибших будут доставлены в Красноярск. Руководство и весь коллектив Компании выражают искренние соболезнования родственникам погибших. Все сотрудники «Роснефти» застрахованы от несчастных случаев, их родственники получат установленные выплаты. Кроме того Компания предоставит всю необходимую материальную помощь и окажет социальную поддержку семьям погибших» - говорится в официальном релизе.

Схема крушения вертолета

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