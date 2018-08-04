«Пятнадцать человек было... Пятнадцать человек плюс три – экипаж»: очевидцы сняли на видео рухнувший и сгоревший вертолет Ми-8 в Игарке

СЕГОДНЯ 09:30 2018-08-04T14:03:55+03:00

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«Пятнадцать человек было... Пятнадцать человек плюс три – экипаж», - произносит голос за кадром. Даже крепкие мужские нервы сдают от такой картины. В тундре полыхает все, что осталось от вертолета Ми-8. Он рухнул сегодня утром недалеко от аэропорта Игарки. Вокруг разбросаны куски обшивки вертолета. В нем находились 18 человек., вахтовики, которые летели из дома на работу. И три члена экипажа.

Напомним, что, по предварительной версии, причиной урушений стала не погода и не техническая неисправность вертолета. Источники в оперативном штабе, развернувшемся на месте ЧП, сообщили, что в воздухе произошел контакт двух вертолетов. Один из них – грузовой, нес на металлическом тросе габаритную конструкцию, он взлетел первым в 9:29 часов. Второй вертолет с пассажирами взлетел в 9:43. Примерно через 10 минут Ми-8 лопастями задел груз первого вертолёта, затем рухнул на землю, разбился и загорелся. Первый вертолет сбросил груз и благодаря этому смог безопасно приземлиться.

По предварительным данным, пилот второго вертолета не заметил того, что шел впереди. Разница по высоте между ними была около 40 метров. Поэтому винты и зацепили лопастям трос.

Известно, что на место крушения вертолета Ми-8 в Игарку вылетел врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

На профильных форумах пилоты обсуждают произошедшее ЧП:

«Как можно столкнуться с грузом?» «Где советская школа ответственности за людей? Беспорядок в стране во всем! Кому мы доверяем свои жизни? Два экипажа не смогли обеспечить безопасный взлет! Где оператор подвески? Раньше такой аварийности не было! Люди были ответственнее, чем сейчас, на каждом участке своей работы! Очень мало было случайных людей!»

- Очень важно понять, где это случилось, - эксперт, работающий в авиационном учебном заведении, прокомментировал «КП» главный вопрос – как могло случиться, что два вертолета взлетели рядом и практически одновременно. – Ведь это просто немыслимо. На взлетно-посадочных площадках, удаленных от аэропортов нет диспетчеров. Пилоты отчитываются о взлете и посадке в ближайшую подведомственную точку. В Игарке, насколько я знаю, тоже ликвидирована диспетчерская служба. Это может быть отчасти ответом на ваш вопрос... Отчасти, потому что и мы, специалисты, сейчас обсуждая эту ситуацию, не можем ее понять. Если была хорошая видимость, очевидные условия взлета, как такое могло произойти, - даже если взлетом не руководил диспетчер.

И хотя официально следователи еще ничего не прокомментировали, уже говорят: «НЕсоблюдение всего, пренебрежение всем! Почему летели одинаковым курсом? Почему вертолет с пассажирами взлетел вторым? Где расчет дистанции и высоты полета! 17 жизней загубил!»

Видео "Dey TV"

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