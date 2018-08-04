В Красноярском крае один вертолет при взлете зацепил трос другого: погибли 18 человек

СЕГОДНЯ 10:43 2018-08-04T14:03:48+03:00

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«Пятнадцать человек было... Пятнадцать человек плюс три – экипаж», - произносит голос за кадром. Даже крепкие мужские нервы сдают от такой картины. В тундре полыхает то, что осталось от вертолета Ми-8. Он рухнул утром в субботу в Туруханском районе Красноярского края. Вокруг разбросаны куски обшивки вертолета. В нем находились 18 человек, вахтовики, которые летели из дома на работу. И три члена экипажа.

Вертолет взлетал с одной из площадок «Ванкорнефти», - это не аэродром. А, по предварительной версии, причиной крушения стала не НЕпогода и не техническая неисправность вертолета.

Источники в оперативном штабе, развернувшемся на месте ЧП, сообщили, что в воздухе произошел «контакт» двух вертолетов. Один из них – грузовой, нес на металлическом тросе металлоконструкцию, подвешенную на тросе, он взлетел первым в 9:29 часов. Второй вертолет с пассажирами взлетел в 9:43. Почему пилоты не видели идущий впереди экипаж, пока не известно. Но факт остается фактом – они «догнали» его примерно через 10 минут, разница по высоте была около 40 метров. Ми-8 лопастями задел груз первого вертолёта, затем рухнул на землю, разбился и загорелся. На борту находились 15 пассажиров – вахтовиков и 3 члена экипажа, они направлялись на нефтяное месторождение. Шансов выжить практически не было, все погибли. Что касается второго вертолета, он вынужден был сбросить груз, это спасло его от падения, он безопасно приземлился, в нем никто не пострадал.

Вертолет разбился в 175 километрах от Игарки

- Очень важно понять, где это случилось, - эксперт, работающий в авиационном учебном заведении, прокомментировал «КП» главный вопрос – как могло случиться, что два вертолета взлетели рядом и практически одновременно. – Ведь это просто немыслимо. На взлетно-посадочных площадках, удаленных от аэропортов, нет диспетчеров. Пилоты отчитываются о взлете и посадке в ближайшую подведомственную точку. В Игарке – а это и есть ближайший пункт, насколько я знаю, тоже ликвидирована диспетчерская служба. Это может быть отчасти ответом на ваш вопрос... Отчасти, потому что и мы, специалисты, сейчас обсуждая эту ситуацию, не можем ее понять. Если была хорошая видимость, очевидные условия взлета, как такое могло произойти, - даже если взлетом не руководил диспетчер.

В сибирском региональном центре МЧС сообщили, что на место направляют около 25 спасателей и психологов. Им предстоит поднять тела погибших с места катастрофы, подготовить все для процедуры опознания

- Это самая тяжелая работа, - признаются в МЧС. – Когда некого спасать, и нужно подобрать слова, чтобы рас сказать родственникам о том, что случилось…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/663052" frameborder="0"></iframe> Вертолет Ми-8 разбился в Красноярском крае.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Необходимо понять, какая помощь нужна»

На место крушения вертолета Ми-8 в Игарку вылетел врио губернатора Красноярского края Александр Усс.

Елена Уляшева, начальник управления пресс-службы губернатора и Правительства Красноярского края:

- Александр Викторович вылетел на место трагедии. Это нужно, чтобы понять случившееся, оценить, какая помощь нужна – и для работы спасателей, и следственной группы. А также – какую помощь необходимо будет оказать родственникам тех, кто был на борту. На месте врио губернатора окажется не раньше, чем к 16 часам, примерно столько займет полет. К этому времени и у нас будет какая-то информация.

ОБСУЖДАЮТ ПИЛОТЫ

На профильных форумах пилоты обсуждают произошедшее ЧП:

«Как можно столкнуться с грузом?»

«Где советская школа ответственности за людей? Беспорядок в стране во всем! Кому мы доверяем свои жизни? Два экипажа не смогли обеспечить безопасный взлет! Где оператор подвески? Раньше такой аварийности не было! Люди были ответственнее, чем сейчас, на каждом участке своей работы! Очень мало было случайных людей!»

И хотя официально следователи еще ничего не прокомментировали, уже говорят: «НЕсоблюдение всего, пренебрежение всем! Почему летели одинаковым курсом? Почему вертолет с пассажирами взлетел вторым? Где расчет дистанции и высоты полета! 17 жизней загубил!»

КОММЕНТАРИЙ

Глава Игарки: «Пока рано делать выводы»

«КП» дозвонилась до главы города Игарки Евгения Никитина. Он находится на своем рабочем месте, ждет прилета врио губернатора Красноярского края Александра Усса. Он рассказал «КП», что сейчас происходит на месте ЧП.

- Главная задача – обеспечить прибытие на место происшествия оперативно-следственной группы, которая проведет все необходимые действия. После этого в Игарку, потому что там находится морг и транспортировка к месту погребения будет осуществляться оттуда. В ближайшее время должны прилететь врио губернатора Александр Усс, главный федеральный инспектор и зампредседателя правительства Юрий Захаринский, начальник главного управления МЧС по краю, представители правоохранительных органов.

По словам Евгения Никитина, пока преждевременно судить и говорить о том, что кто-то совершил ошибку. Пока все, что случилось, известно исключительно со слов очевидцев.

- Вертолет упал недалеко от взлетной полосы, от рабочих поселков. Место это называет ванкорский производственный участок. Он находится на расстоянии 135 километров от Игарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/663051" frameborder="0"></iframe> Вертолет Ми-8 разбился в Красноярском крае.

СПИСОК ПОГИБШИХ

1. Атнабаев В. С.

2. Баязитов А. В.

3. Валитов А. Г.

4. Горюхин А.А.

5. Веретенников С.А.

6. Микрюков О. С.

7. Муратов С. Х.

8. Овчинников Д.С.

9. Прокопьев И. А.

10. Рыбак Б. В.

11. Тяжельнмков С.В.

12. Хисамутдинов К. Ш.

13. Чичерин Р. П.

14. Шайдуллин Р. И.

15. Щербинин А. С

Список погибших членов экипажа:

Командир воздушного судна: Кононов А.С.

Второй пилот: Иванов О.

Бортмеханик: Иванчин Л.

Видео "Dey TV"

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