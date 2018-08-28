2018-08-28T08:09:53+03:00
Общество

В Красноярске за год подорожали школьные товары

Сколько денег из родительского кошелька придется потратить, чтобы собрать ребенка в школу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Самая большая статья расходов – на одеждуСамая большая статья расходов – на одеждуФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В Красноярске за год подорожали школьные товары. На первый взгляд, если проанализировать сухие статистические данные, кажется, что ненамного – в среднем на 3,6 %. Но по факту нагрузка на родительский кошелек оказывается существенная. Во-первых, ребенок растет, а стоимость одежды и обуви зависит от размера: для детей – дешевле, для подростков – дороже.

Во вторых, с каждым новым учебным годом у школьника увеличивается количество принадлежностей: альбомы, линейки, тетради, контурные карты, наборы циркулей и лекал, карандаши, фломастеры… К тому же что ни год – учебников и различной дополнительной литературы все больше в арифметической прогрессии. Одним словом, кошельки худеют на глазах за считанные дни.

Самая большая статья расходов – на одежду. Для примера, сорочка для мальчика стоит в среднем около 670 рублей – довольно бюджетный вариант по сравнению с девичьей блузкой, которая обойдется примерно в 1136 рублей. Год назад они стоили на 1 – 2 % дешевле. Платье-костюм для девочек – в пределах 1534 рублей, а брюки для мальчиков из полушерстяных тканей – около 1305 рублей. Спортивный костюм на мальчиков и девочек обойдется в 1572 рубля.

Больше всего, уверяют специалисты, подорожали письменные принадлежности: карандаши – на 5,3 %, авторучки на 4,5 %, школьные тетради – на 4,1 %.

Специалисты Красноярскстата составили таблицу, где отразили среднюю цену на школьные товары на июль 2018 года.

Таблица №1

Таблица №1

О том, как выбрать качественную школьную одежду и ранцы, читайте на сайте kp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подготовка ребенка к 1 сентября 2018: красноярским родителям рассказали, как выбрать школьный рюкзак.

Несколько полезных советов, которые помогут правильно выбрать школьные принадлежности (подробнее)

Почему в Красноярске нельзя сдавать в магазин купленные по ошибке учебники

В преддверии 1 сентября такие споры очень часто возникают в книжных магазинах (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День учителя: идеи необычных подарков от класса, коллег, родителей
День учителя отмечается 5 октября. Одна из традиций этого праздника — вручать преподавателям подарки в благодарность за их нелегкий труд. Но что именно подарить на День учителя? Вот несколько вариантов
Новости 24
В Норильске сотрудница банка попалась на краже 3 миллионов рублей
В красноярской школе устроили эко-парк с душистыми травами и сенсорными дорожками
На Таймыре ввели карантин по бешенству из-за двух оленей
Жительницу Красноярска, катавшую сына на крыше авто, нашли и оштрафовали
11 лет на кредитном рынке
Яндекс запустил мобильный сервис по доставке еды в Красноярске
Сотрудник банка украл более 600 000 рублей на оформлении кредиток
Бывшего главврача перинатального центра Андрея Павлова отпустили под домашний арест
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-15 крупнейших банков на рынке потребительского кредитования
В Красноярске изъяли 700 килограммов контрафактного осетра
В Красноярске изверги перетянули собаке пасть и бросили умирать от голода
Первая победа: красноярский ФК «Енисей» в премьер-лиге обыграл «Крылья Советов»
Яркая брюнетка представит Красноярск на конкурсе красоты для замужних женщин
СК назвал предварительную причину смерти мужа руководителя красноярских волонтеров
Красноярская спортсменка стала победительницей первенства мира по сноуборду
В Красноярске на перекрестке Копылова-Кецховели поставят бетонное ограждение
Что поразило гостей из 10 стран мира в Красноярске?
Восемь за сутки: количество лесных пожаров в Красноярском крае постепенно снижается
Ремонт дорог в Красноярске: до 10 сентября заасфальтируют Ленина, до конца августа - Молокова
Жителей и гостей Красноярска приглашают на первое в осеннем сезоне «Продовольственное кольцо»