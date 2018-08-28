СЕГОДНЯ 08:08 2018-08-28T08:09:53+03:00

Сколько денег из родительского кошелька придется потратить, чтобы собрать ребенка в школу

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В Красноярске за год подорожали школьные товары. На первый взгляд, если проанализировать сухие статистические данные, кажется, что ненамного – в среднем на 3,6 %. Но по факту нагрузка на родительский кошелек оказывается существенная. Во-первых, ребенок растет, а стоимость одежды и обуви зависит от размера: для детей – дешевле, для подростков – дороже.

Во вторых, с каждым новым учебным годом у школьника увеличивается количество принадлежностей: альбомы, линейки, тетради, контурные карты, наборы циркулей и лекал, карандаши, фломастеры… К тому же что ни год – учебников и различной дополнительной литературы все больше в арифметической прогрессии. Одним словом, кошельки худеют на глазах за считанные дни.

Самая большая статья расходов – на одежду. Для примера, сорочка для мальчика стоит в среднем около 670 рублей – довольно бюджетный вариант по сравнению с девичьей блузкой, которая обойдется примерно в 1136 рублей. Год назад они стоили на 1 – 2 % дешевле. Платье-костюм для девочек – в пределах 1534 рублей, а брюки для мальчиков из полушерстяных тканей – около 1305 рублей. Спортивный костюм на мальчиков и девочек обойдется в 1572 рубля.

Больше всего, уверяют специалисты, подорожали письменные принадлежности: карандаши – на 5,3 %, авторучки на 4,5 %, школьные тетради – на 4,1 %.

Специалисты Красноярскстата составили таблицу, где отразили среднюю цену на школьные товары на июль 2018 года.

Таблица №1

О том, как выбрать качественную школьную одежду и ранцы, читайте на сайте kp.ru

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