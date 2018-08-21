2018-08-21T06:33:21+03:00
Общество

Почему в Красноярске нельзя сдавать в магазин купленные по ошибке учебники

В преддверии 1 сентября такие споры очень часто возникают в книжных магазинах
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Учебники включены в перечень товаров не подлежащих возврату или обменуУчебники включены в перечень товаров не подлежащих возврату или обменуФото: Мария ЛЕНЦ
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- Мы его даже не открывали! Заберите обратно или поменяйте на другой! Невозможно – почему?!

В преддверии 1 сентября такие споры возникают в книжных все чаще. Люди хотят сдать в магазин купленные по ошибке учебники, но увы… Почему нельзя это сделать, разъяснили специалисты краевого управления Роспотребнадзора.

Начнем с того, что учебников в наши дни, как и школьных программ, много. Случается, что в одном и том же учебном заведении в одном классе ребята учатся по одной «методе», а в параллельном классе тот же самый предмет – по другой. И хоть власти уверяют, что школы целиком укомплектованы бесплатными учебниками, родителям время от времени приходится докупать какую-нибудь учебную литературу. Они идут в магазин и… зачастую берут вроде то, а на деле совершенно другое. А ведь стоят школьные принадлежности не так уж и мало.

Когда выясняется, что купили не то, что нужно, родители возвращаются назад в магазины. И тут их ждет разочарование: продавцы отказываются принимать назад новенький товар. Уговаривать и жаловаться – бесполезно, потому что в данном случае персонал магазинов прав.

Специалисты Роспотребнадзора поясняют: вся образовательная литература - книги, брошюры, альбомы, календари, буклеты, издания и др. – выпускается строго по ГОСТу. Есть гигиенические требования к весу, шрифтовому оформлению, качеству печати, полиграфии.

По закону непериодические издания включены в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации. Так что родителям остается один совет: будьте внимательны при подборе школьных изданий.

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