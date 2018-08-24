Подготовка ребенка к 1 сентября 2018: красноярским родителям рассказали как выбрать школьный рюкзак

СЕГОДНЯ 07:34 2018-08-24T07:35:18+03:00

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Подготовка к новому учебному году – всегда непростая задача для родителей. Особенно если за лето ребенок вдруг сильно подрос и приходится полностью покупать ему новую экипировку: школьную форму, обувь, спортивный костюм. И еще ранец. Да-да, ранец тоже надо подбирать по размеру, ведь вашему ребенку предстоит весь год носить в нем килограммы учебников. Правильный ранец поможет распределить нагрузку и уменьшить вредное воздействие на организм.

Давайте разберемся, чем ранцы и рюкзаки лучше портфелей и как правильно их выбирать. И помогут в этом специалисты краевого Роспотребнадзора. Для начала вспомним, почему нежелательно приобретать портфель. Дело в том, что в детском и подростковом возрасте происходит формирование скелета, правильной осанки. Когда школьник носит портфель в одной руке, происходит перекос позвоночника. С ранцем или рюкзаком такого не бывает.

Сколько весит в граммах

Какой должна быть безопасная ежедневная нагрузка для школьников – ранец плюс его содержимое. Специалисты приводят такие данные.

Норма веса пустого ранца или рюкзака:

- для учащихся начальных классов – не более 600-700 грамм

- для средних и старших классов – не более 1000 грамм.

Норма веса комплект учебников и письменных принадлежностей:

- для 1 – 2-х классов – не более 1,5 кг

- для 3 – 4-х классов – не более 2 кг

- для 5 – 6-х классов – не более 2,5 кг

- для 7 – 8-х классов – не более 3,5 кг

- для 9 – 11-х классов – не более 4,0 кг.

Цифры эти, разумеется, средние. Но вот загвоздка – не бывает такого, чтобы в одном классе дети были одинаковыми по росту и комплекции. Обязательно есть дюймовочки и есть росляки. Как же быть дюймовочкам? Кто-то предлагает перейти на электронные учебники, но многие родители против того, чтобы их дети полдня работали с планшетом. А можно сделать так: приобрести второй экземпляр самых часто используемых учебников и один оставить в классе, а второй – дома. Например, учебник русского языка, математики, физики.

Специалисты рассказывают, как можно проверить оптимальный вес ребенка и ранца (вместе с содержимым). Соотношение должно составлять 10:1. То есть если ребенок весит 20 килограммов, то ранец должен весить не более 2-х. Если ребенок весит 50 килограммов, то вес ранца – не более 5 килограммов.

Требования по размерам

Длина (высота) - 30-36 см

Высота передней стенки - 22-26 см

Ширина 6-10 см

Длина плечевого ремня, не менее 60-70 см

Ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм), не менее 3,5-4 см

С цветом, но без запаха

С размерами ранцев мы определились, а как быть со всем остальным? Гигиенические требования к ним прописаны в ГОСТах. Главное требование – они должны быть безопасными, затем удобными и, наконец, эстетически приятными. Вспомните свое детство, что вы делали с ранцами (разумеется, втайне от своих родителей): катались на них с горки, бегали по лужам, кидались друг в друга, играли с ранцами в футбол. Знакомо, правда? Поэтому учтите все это сейчас.

Материал. Должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки. Идеальный, но самый дорогой вариант – натуральная кожа. Более бюджетный вариант – специальные материалы на тканевой основе, пропитанные водонепроницаемым составом.

Замки. Проверьте, чтобы все замки и молнии работали исправно. Самые надежные – металлические молнии с металлическим «трактором». Они должны быть крепко вшиты, легко открываться и закрываться.

Отделы и карманы. Ранец с одним отделением – плохой ранец. Внутри должен быть раздел для тетрадок, чтобы они не мялись, большой раздел для книг, кармашки для пенала, красок, других вещей. Замечательно, если снаружи у ранца также будет несколько карманов – ребенку они пригодятся, он найдет, что туда положить.

И последний совет: приобретайте все детские вещи, включая ранцы, в проверенных магазинах, где вам предоставят сертификаты безопасности. Не покупайте ранцы за «три рубля» в сомнительных школьных базарах. Иначе вы рискуете навредить здоровью своего ребенка или выбросить деньги на ветер.