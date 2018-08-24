2018-08-24T07:35:18+03:00
Общество

Подготовка ребенка к 1 сентября 2018: красноярским родителям рассказали как выбрать школьный рюкзак

Несколько полезных советов, которые помогут правильно выбрать школьные принадлежности
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Как выбрать школьный рюкзакКак выбрать школьный рюкзакФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Подготовка к новому учебному году – всегда непростая задача для родителей. Особенно если за лето ребенок вдруг сильно подрос и приходится полностью покупать ему новую экипировку: школьную форму, обувь, спортивный костюм. И еще ранец. Да-да, ранец тоже надо подбирать по размеру, ведь вашему ребенку предстоит весь год носить в нем килограммы учебников. Правильный ранец поможет распределить нагрузку и уменьшить вредное воздействие на организм.

Давайте разберемся, чем ранцы и рюкзаки лучше портфелей и как правильно их выбирать. И помогут в этом специалисты краевого Роспотребнадзора. Для начала вспомним, почему нежелательно приобретать портфель. Дело в том, что в детском и подростковом возрасте происходит формирование скелета, правильной осанки. Когда школьник носит портфель в одной руке, происходит перекос позвоночника. С ранцем или рюкзаком такого не бывает.

Сколько весит в граммах

Какой должна быть безопасная ежедневная нагрузка для школьников – ранец плюс его содержимое. Специалисты приводят такие данные.

Норма веса пустого ранца или рюкзака:

- для учащихся начальных классов – не более 600-700 грамм

- для средних и старших классов – не более 1000 грамм.

Норма веса комплект учебников и письменных принадлежностей:

- для 1 – 2-х классов – не более 1,5 кг

- для 3 – 4-х классов – не более 2 кг

- для 5 – 6-х классов – не более 2,5 кг

- для 7 – 8-х классов – не более 3,5 кг

- для 9 – 11-х классов – не более 4,0 кг.

Цифры эти, разумеется, средние. Но вот загвоздка – не бывает такого, чтобы в одном классе дети были одинаковыми по росту и комплекции. Обязательно есть дюймовочки и есть росляки. Как же быть дюймовочкам? Кто-то предлагает перейти на электронные учебники, но многие родители против того, чтобы их дети полдня работали с планшетом. А можно сделать так: приобрести второй экземпляр самых часто используемых учебников и один оставить в классе, а второй – дома. Например, учебник русского языка, математики, физики.

Специалисты рассказывают, как можно проверить оптимальный вес ребенка и ранца (вместе с содержимым). Соотношение должно составлять 10:1. То есть если ребенок весит 20 килограммов, то ранец должен весить не более 2-х. Если ребенок весит 50 килограммов, то вес ранца – не более 5 килограммов.

Требования по размерам

Длина (высота) - 30-36 см

Высота передней стенки - 22-26 см

Ширина 6-10 см

Длина плечевого ремня, не менее 60-70 см

Ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мм), не менее 3,5-4 см

С цветом, но без запаха

С размерами ранцев мы определились, а как быть со всем остальным? Гигиенические требования к ним прописаны в ГОСТах. Главное требование – они должны быть безопасными, затем удобными и, наконец, эстетически приятными. Вспомните свое детство, что вы делали с ранцами (разумеется, втайне от своих родителей): катались на них с горки, бегали по лужам, кидались друг в друга, играли с ранцами в футбол. Знакомо, правда? Поэтому учтите все это сейчас.

Материал. Должен быть легким, прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки. Идеальный, но самый дорогой вариант – натуральная кожа. Более бюджетный вариант – специальные материалы на тканевой основе, пропитанные водонепроницаемым составом.

Замки. Проверьте, чтобы все замки и молнии работали исправно. Самые надежные – металлические молнии с металлическим «трактором». Они должны быть крепко вшиты, легко открываться и закрываться.

Отделы и карманы. Ранец с одним отделением – плохой ранец. Внутри должен быть раздел для тетрадок, чтобы они не мялись, большой раздел для книг, кармашки для пенала, красок, других вещей. Замечательно, если снаружи у ранца также будет несколько карманов – ребенку они пригодятся, он найдет, что туда положить.

И последний совет: приобретайте все детские вещи, включая ранцы, в проверенных магазинах, где вам предоставят сертификаты безопасности. Не покупайте ранцы за «три рубля» в сомнительных школьных базарах. Иначе вы рискуете навредить здоровью своего ребенка или выбросить деньги на ветер.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
​Ко Дню города в Красноярске проводят большую уборку
Жительница Красноярска обварила свекровь в кипятке после ссоры
В Красноярске из магазина изъяли опасную для здоровья обувь
В Красноярске за 230 000 рублей продают лемура с Мадагаскара
В Красноярске осудят наркомана, сварившего в кастрюле сердце подруги
В красноярских детсадах появились электронные дневники для воспитанников
Красноярцев ждут солнечные и жаркие выходные
Компания, председателем которой является депутат Заксобрания, требует 3 миллиона с УФАС за сравнение с финансовой прирамидой
В Красноярском крае рыбак загнал себе в затылок крючок от удочки
Самолет «Дмитрий Хворостовский» с семьей певца прилетел в Красноярск
В Красноярске вновь зарегистрировали загрязнение воздуха, превышающее предельно допустимые нормы
Красноярцы в День города услышат хиты группы «Битлз» в исполнении камерного оркестра
В Красноярске набирают водителей для работы на Универсиаде
Жителю Шарыповского района за два килограмма марихуаны грозит до десяти лет колонии
В Красноярске открывают билетный центр Зимней универсиады-2019
В Лесосибирске очевидцы задержали парня, вытащившего из кассы супермаркета 17 000 рублей
Еще одна федеральная торговая сеть появилась в Красноярске: открылся супермаркет «Магнит»
В Казачинском районе задержали женщину, под предлогом «лечения сглаза» обманувшую пенсионерку
Болельщики красноярского футбольного «Енисея» смогут увидеть игру любимой команды в Тюмени
Житель севера Красноярского края фиктивно прописал у себя двоих иностранцев
Новый сквер появится на Караульной горе в Красноярске
Сообщением о жестокости сотрудников частного детсада в Ачинске заинтересовались полицейские