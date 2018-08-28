Подготовка к 1 сентября в Красноярске: где купить и как правильно выбрать школьную форму

СЕГОДНЯ 07:43 2018-08-28T08:31:23+03:00

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В наступающем учебном году в Красноярске распахнут свои двери 116 школ, в которые придут более 100 000 учеников. За парты сядут около 13 500 первоклассников. На календаре – последняя неделя августа, и мы начинает марафон, посвященный предстоящему учебному году.

И первую тему мы посвящаем сборам к школе. Многие дети все лето провели вне дома – отдыхали в лагерях, в деревне у бабушки или ездили с родителями в путешествие. Так что сейчас самое время совершить поход в магазин и приобрести все, что нужно: одежду, обувь, спортивные костюмы, ранцы, тетради и остальное.

Рынок или магазин

Где покупать товары для детей – в торговых рядах на рынке или специализированных детских магазинах, решать вам. По-прежнему большой выбор предлагает рынок «Содружество», более известный в народе как «КрасТЭЦ» - там можно найти все или почти все, от носков до спортивной одежды, от ручек до портфелей, от «чешек» до теплых ботинок. Ценовая политика привлекательна для людей со средним кошельком. Можно выгодно поторговаться с продавцами. Однако родители должны понимать, что гарантию качества и безопасности школьных товаров здесь вряд ли кто даст.

Где купить учебники, тетради, карандаши

Письменные школьные принадлежности: тетради, обложки для тетрадей, дневники, альбомы для рисования, карандаши и авторучки – можно приобрести сейчас в любом книжном магазине. Также полезный совет: не спешите покупать учебники, пока не будете уверены в том, что это именно те книги, которые нужны. Дело в том, что программ много и учебников много. Если вы возьмете не то, что нужно, вы потом не сможете сдать назад в магазин, их не примут, потому что по закону детская полиграфия обмену и возврату не подлежит.

«ГРАДЪ», центр учебно-методической литературы

Адрес: улица Карла Маркса, 48.

Часы работы: с 9.00 до 20.00.

«Читай-город», сеть книжных магазинов

Адреса: Сурикова, 2; Щорса, 49; Телевизорная, 1, стр. 4; улица 9 Мая, 77; Партизана Железняка, 23.

Часы работы: с 9.00 до 21.00.

«Школьный мир», магазин учебной литературы

Адрес: Молокова, 40

Часы работы: с 9.00 до 18.00.

«Яр Книга», магазин учебно-методической литературы

Адрес: 9 Мая, 10.

Часы работы: с 9.00 до 19.00.

Сеть магазинов «Бестселлер»

Адреса: проспект Комсомольский, 3а; Академгородок, 18д; Ленина, 112 (всего – 23 магазина).

Часы работы: с 10.00 до 20.00

«Мила В»

Адрес: Ады Лебедевой, 149

Часы работы: с 9.00 до 18.00.

Идем в магазин за одеждой

Несмотря на то, что в большинстве школ нет определенного дресс-кода и разрешается любая форма одежды, родители все чаще склоняются к форменному стилю. Производители давно уловили эту тенденцию, поэтому поставляют на рынок большой выбор самых разных школьных костюмов и рубашек для мальчиков, сарафанов и блузок для девочек. Это стильно, красиво, удобно. В Красноярске есть несколько собственных производителей, которые специализируются на школьной одежде. Их продукцию можно найти во многих магазинах детской одежды, в торговых комплексах. Координаты некоторых таких торговых точек мы предлагаем ниже.

Торговый комплекс «Изумрудный город»

Адрес: Телевизорная, 1, стр. 4.

Часы работы: с 9.00 до 21.00. Без выходных.

Торговый комплекс «Детский мир»

Адрес: проспект Мира, 79.

Часы работы: с 10.00 до 20.00

Торговый комплекс «Красноярье»

Адрес: проспект «Красноярский рабочий», 120

Часы работы: с 10.00 до 20.00

Сеть магазинов детской и подростковой одежды «Алфавит»

Адреса: Сурикова, 2; Урванцева, 20; Александра Матросова, 14.

Часы работы: с 10.00 до 20.00. Без выходных.

Сеть магазинов детской и школьной одежды LADNO

Адреса: Вавилова, 1, стр. 51; Телевизорная, 1, стр.4; проспект Комсомольский, 18; Партизана Железняка, 23, Мате Залки, 5.

Часы работы: с 10.00 до 20.00.

Сеть магазинов детской и школьной одежды KidsShop

Адреса: Красраб, 120; Партизана Железняка, 23; Вавилова, 2а/2.

Часы работы: с 10.00 до 20.00

КАК ВЫБРАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЙ КОСТЮМ:

Состав тканей

Натуральные или полунатуральные ткани. Для рубашек, блузок и водолазок подходят хлопок или вискоза в чистом виде или в сочетании друг с другом. Для юбок, брюк, сарафанов – шерсть и вискоза. 3-5 % эластана добавляют для посадки на фигуру. Состав ткани – на этикетке

Запах

Качественная детская ткань ничем не пахнет. Тонкий химический запах – признак токсичности

Информация на этикетке

Это, по сути, паспорт изделия. Там должны быть: название изделия, назначение, размер, рост, артикул, состав ткани, название и адрес производителя. Обязательно – правила ухода за изделием: режим стирки, глажения

Размер

Берите одежду с небольшим запасом: до конца учебного года ребенок подрастет. На этикетке указаны две цифры, например, 64/ 134. Первая – это объем груди, вторая – рост. Детскую одежду шьют сразу на три роста

Качество пошива

Швы должны быть ровными, края – обметанными, нитки – в цвет ткани. Если швы слегка стянуты, присборены, они обязательно лопнут

Молнии и пуговицы

Пуговицы, молнии, кнопки проверьте до покупки. Пуговицы – когда застегнуты, чтобы убедиться, что они ровно пришиты. Молния должна легко открываться и закрываться, кнопки – легко застегиваться и крепко держаться

Вы также можете поделиться с нами своими наблюдениями на «школьную» тему, задать вопрос, посоветоваться или посоветовать. Телефон журналистов редакции «КП»: (391) 206-96-52.