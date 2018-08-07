Мог ли пассажир вернуться за курткой и опоздать на роковой рейс разбившегося в Красноярском крае Ми-8

СЕГОДНЯ 12:26 2018-08-07T12:31:03+03:00

На каждый рейс составляются списки пассажиров. Они поименные, четкие, нельзя не сесть на один рейс, а выбрать следующий Фото: Татьяна АРОНОВА

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Продолжается расследование катастрофы в Красноярском крае, где 4 августа над технологической площадкой «Ванкора» Ми-8 зацепил трос впереди идущего вертолета, рухнул на землю и загорелся. Погибли 18 человек – три члена экипажа и 15 пассажиров, это были рабочие-вахтовики и один штатный инженер. В Красноярске во вторник началась экспертиза останков погибших...

Тем временем, в СМИ рола информация: якобы роковым рейсом должны были лететь 19 человек. Но один вернулся за забытой курткой, цитируем: «Как рассказала повар столовой Оксана Морозова, молодой человек, не попавший на рейс, вернулся за забытой курткой. Он зашёл и сказал, что забыл куртку, а должен был улетать этим рейсом. Когда вышел – вертолёт уже упал и горел. Парень этот до сих пор не улетел, все рейсы отменили. Это, конечно, ужасная трагедия, мы все очень соболезнуем близким погибших».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/663105" frameborder="0"></iframe> Кадры с места крушения вертолета МИ-8 в Красноярском крае.Видео: правительство Красноярского края

Сообщение проверяют и службы, занимающиеся расследованием ситуации, - ведь именно этот человек может оказаться важным свидетелем в деле. Однако, специалисты практически уверены: новость – так называемый «фейк».

- На каждый рейс составляются списки пассажиров, - рассказали нам люди, постоянно летающие на Ванкор, знающие ту самую площадку, как свои пять пальцев. – Они поименные, четкие, нельзя не сесть на один рейс, а скажем, выбрать следующий. Это же не автобус – на этом не поеду, подожду следующего. Списки вывешиваются заранее, люди готовятся, складывают вещи. На той самой площадке, конечно, никаких столовых нет. Она есть в расположенном рядом вахтовом поселке. К слову, это огромная столовая, на входе оборудованная множеством вешалок, где рабочие оставляют крутки, спецовки, рабочую одежду. Выходят – точно так же надевают их снова. «Добежать» от площадки до поселка нельзя, между ними перемещаются только на машине Это несколько минут езды, но никто не поедет за курткой, если у него рейс. Никто не будет никого ждать, это просто нереально. Неделю назад мы летали на Ванкор. И один сотрудник забыл сотовый телефон. Мы попросили, чтобы его захватили, нам его привезли следующим рейсом. Там забывался миллион вещей, и никому в голову не приходило сказать: подождите взлетать, я сейчас сбегаю... Это просто нереально.

Всем родственникам погибших хочется выразить глубокое соболезнование. Вся страна вам сопереживает, понимает, а те, кто ближе к этой теме, тем более. Что касается слухов и домыслов... Все ждут результатов расследования, - объективных, и они дадут ответы на все вопросы.

Все, что осталось от воздушного судна Фото пресс-службы губернатора Красноярского края

Тем временем, пилоты продолжаю обсуждать случившееся. По неофициальной информации, те, кто летел другими бортами в тот же день, слышали в эфире: пилот первого вертолета доложил по радиообмену все, как положено. Что касается ответов второго, пока данных нет: «Важен факт доклада взлёта с подвеской в эфир. Они, получается, 10 минут её цепляли, а после взлетели и столкнулись с взлетающим не вслед за ними, а перпендикулярно их ЛФП. Пересёк он их под 110-120 метров, практически справа налево, и был уже на ЛЗП (линии фактического пути), предположим. Командир воздушного судна с подвеской видел другой борт. А у другого обзор в правый блистер (устанавливаемый на фюзеляже полый обтекаемый выступ из оптически прозрачного материала для обеспечения членам экипажа необходимого обзора, - прим. Ред.) отличный, и ничего там не мешает хоть вверх смотри, хот вниз. Пока получается он туда не смотрел...».

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Площадка, где накануне утром разбился вертолет МИ-8 с пятнадцатью пассажирами и тремя членами экипажа на борту,представляет собой четыре «точки» для взлета и посадки (если требуется, единовременного) Ми-8, а также еще одну, удаленную на несколько сотен метров, для работы Ми-26. Движение здесь насыщенное, вертолеты садятся и взлетают один за другим, - как говорится, «карусель». Диспетчера нет (подробнее).

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Сегодня утром, 4 августа, на севере Красноярского края, произошла трагедия: потерпел крушение вертолет Ми-8. К этому времени на месте уже работают спасатели, следователи, несколько комиссий из авиакомпании «ЮТэйр», которой принадлежало воздушное судно, и «Ванкор», на чьей площадке все произошло. Если будет необходимо, МЧС готово направить туда дополнительно Ан-74 (подробнее).

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