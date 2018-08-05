«Я крикнул ему в эфире, пытался отвернуть, но не получилось», - пилот второго вертолета рассказал, как разбился МИ-8 под Игаркой

СЕГОДНЯ 06:23 2018-08-05T08:47:55+03:00

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Площадка, где накануне утром разбился вертолет МИ-8 с пятнадцатью пассажирами и тремя членами экипажа на борту, представляет собой четыре «точки» для взлета и посадки (если требуется, единовременного) Ми-8, а также еще одну, удаленную на несколько сотен метров, для работы Ми-26. Движение здесь насыщенное, вертолеты садятся и взлетают один за другим, - как говорится, «карусель». Диспетчера нет.

Командир второго вертолета Евгений Бердюгин, которому буквально чудом удалось благополучно посадить машину, рассказал о случившемся. До конца он и сегодня не понимает, как все произошло. По словам Евгения Бердюгина, он взлетал с грузом с одной площадки. Его коллега Александр Кононов – чуть позже с соседней площадки.

«Я не понимаю, как он меня не заметил. Я буквально в последний момент увидел, секунд на пять, что борт ко мне приближается, почти в бок летит с набором высоты. Я крикнул ему в эфире. Пытался отвернуть, но не получилось», - рассказал Бердюгин.

Все, что осталось от воздушного судна Фото пресс-службы губернатора Красноярского края

Тем временем, пилоты, обсуждая произошедшее, предполагают: командир разбившегося вертолета мог не видеть летевший впереди борт из-за эффекта, который знаком всем автомобилистам, - «слепая зона», когда несколько секунд не видно идущую рядом машину:

«Могло «прикрыть» летящий впереди и вверху вертолет, верхним обрезом остекления, переходящим в верх кабины, при данном в этот отрезок времени угле набора. Особенно, если КВС был высоким. Вертикальная планка в остеклении, могла на долю секунды прикрыть и трос. А груз на подвеске для него на этой высоте скорей всего плохо виден, так как скользит внизу, на фоне земли».

Длина троса, по предварительным данным, составляла 20 метров. Его не перерубили винты «догнавшего» борт вертолета, - от сильного удара отцепилась от замка подвеска. И уже можно сказать, что двойной катастрофы удалось избежать только чудом, - первый вертолет совершил аварийную посадку, но не разбился, в нем никто не пострадал.

На месте катастрофы работают специалисты СК России. Изъяты бортовые самописцы, по предварительным данным, они целы. И помогут восстановить картину трагедии. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Напомним, вчера в Красноярском крае, в 175 километрах от Игарки, потерпел крушение вертолет МИ-8. Трагедия призошла неподалеку от одной из производственных площадок компании «Ванкор». На высоте 100 метров не смогли разминуться в небе два вертолета компании «Utair». Одна из машин задела винтами тросс с грузом, прицепленный к другой. В итоге, МИ-8 с полными баками топлива рухнул. В катастрофе погибли 18 человек - 15 пассажиров-вахтовиков и 3 члена экипажа МИ-8.

ВАЖНО

По факту падения вертолета открыта «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» Главного управления МЧС России по Красноярскому краю:

- (391) 275-16-17.

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