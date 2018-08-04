Брат погибшего командира вертолета Ми-8: «Он налетал 5990 летных часов. В голове не укладывается, что могло произойти»

4 Авг. 14:11 2018-08-04T17:00:02+03:00

Друзья и родные рассказали о тех, кто летел на борту [эксклюзив КП]

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Сегодня утром, 4 августа, на севере Красноярского края, произошла трагедия: потерпел крушение вертолет Ми-8. К этому времени на месте уже работают спасатели, следователи, несколько комиссий из авиакомпании «ЮТэйр», которой принадлежало воздушное судно, и «Ванкор», на чьей площадке все произошло. Если будет необходимо, МЧС готово направить туда дополнительно Ан-74.

Когда вертолет упал на землю с высоты и загорелся, шансов спастись не было ни у кого. Погибли 18 человек: 15 – рабочие-вахтовики и 3 члена экипажа. Сегодня утром в дома 18 семей постучалось горе...

Экипаж погибшего вертолета. Сверху - командир Александр Кононов, внизу бортмеханик Л. Иванчин и второй пилот О. Иванов. Фото: социальные сети

О командире экипажа Александре Кононове коллеги рассказывают: он был отличным командиром. 33 года – а уже такой большой опыт. Налетал 5990 летных часов, из них 2300 часов за последние пять лет – как командир воздушного судна. В голове не укладывается, что такое случилось.

- Он ведь там не один был. С ним были второй пилот, бортмеханик. Видимо, что-то случилось такое, что они втроем не смогли повлиять на ситуацию, - недоумевает Евгений Кононов, двоюродный брат Александра. «Комсомольской правде»-Красноярск он рассказал, - Сашка с самого детства был романтиком и мечтателем. Подростком заболел небом. После школы пошел в Омское летное училище. Летал только на вертолетах. Север любил очень. Родом он из Тураханска, отец у него живет в Туруханске. А жена – в Красноярске. У него остался пятилетний сын. Семья у нас так-то большая, все уже знают о трагедии, все в шоке. Что будем делать, ума не приложу.

Богдан Рыбак был в числе 15 погибших пассажиров. Ему было всего 29 лет. Симпатичный, с широкой, открытой улыбкой и голубыми глазами. Друзья и сослуживцы-однополчане (Богдан служил в ВДВ) вспоминают о нем, как о светлом и искреннем человеке.

- Хороший он парень, никогда никакой подлости не замечала за ним, - рассказывает Светлана, знакомая погибшего вахтовика по школе. – Мы, наверное, лет 5 последних близко не общались, знаю, что он женился, ребенок у них. Я так поняла, жену и сынишку очень любил – фото постоянно в соцсети выкладывал. Уму не постижимо, как такое вообще могло случиться!

Богдан Рыбак. Фото: личная страница Богдана Рыбака в социальной сети

Богдан женился на любимой девушке всего год назад. Они обосновались в небольшом городке Тарко-Сале (Ямало-Ненецкий автономный округ) - живет здесь чуть больше 20 тысяч человек. Богдан, чтобы заработать на семью, мотался на вахту, молодая жена ждала... И в этот раз все должно было быть хорошо: за час до катастрофы Богдан в соцсети коротко попрощался: «Ждите меня, не скучайте. Люблю»...

Богдан Рыбак с женой, год назад на день ДВД. Фото: личная страница в социальной сети

Напомним имена погибших в авиакатастрофе:

1. Атнабаев Владимир Станиславович

2. Баязитов Александр Валерьевич

3. Валитов Айдар Галимуллович

4. Горюхин Артем Александрович

5. Веретенников Сергей Александрович

6. Микрюков Олег Сергеевич

7. Муратов Салават Ханифович

8. Овчинников Денис Сергеевич

9. Прокопьев Игорь Александрович

10. Рыбак Богдан Васильевич

11. Тяжельников Сергей Владимирович

12. Хисамутдинов Камиль Шамильевич

13. Чичерин Роман Петрович

14. Шайдуллин Роман Игоревич

15. Щербинин Александр Сергеевич

Список погибших членов экипажа:

Командир воздушного судна: Кононов Александр Сергеевич

Второй пилот: Иванов О. З.

Бортмеханик: Иванчин Л.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования семьям погибших.

ВАЖНО

По факту падения вертолета открыта «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» Главного управления МЧС России по Красноярскому краю:

- (391) 275-16-17.

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