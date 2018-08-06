Одна из версий катастрофы МИ-8 в Красноярском крае: воздушным судам просто не хватило времени

СЕГОДНЯ 10:11 2018-08-06T14:01:30+03:00

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Авиакатастрофа, которая произошла в минувшую субботу на промышленной площадке «Ванкора» в 175 километрах от Игарки, потрясла всю страну. До сих пор очень сложно поверить в причины. По предварительной версии один вертолет Ми-8 находился в воздухе и нес на внешней подвеске габаритную металлическую конструкцию. Спустя несколько минут после его взлета в воздух поднялся другой вертолет, с 15 пассажирами на борту. Произошел контакт: пассажирское судно задело лопастями трос, на котором висел груз, рухнул вниз и загорелся.

Возможно, пилот пассажирского вертолета не заметил впереди идущую машину? Или что-то помешало экипажу увести его от столкновения. Неужели вертолетам оказалось мало пространства в небе? Почему они взлетели с интервалом всего в несколько минут? Почему с одной взлетной площадки?

Вертолетная площадка ВанкораФото: Татьяна РЯБИНИНА

Евгений С. несколько лет работает на севере Красноярского края. Он рассказал «Комсомольской правде»-Красноярск, как рабочих доставляют на вахту и обратно. В том районе много промышленных точек. Отправная точка для всех работников – Игарка.

- Из Красноярска мы прилетам в аэропорт Игарки. Там нас распределяют по вертолетам: проходит регистрация, выдаются билеты. В вертолетах помещается человек по 20, мы сели и полетели на место назначения: кто на Ванкор, кто на Сузун, кто в другие места. Точно также улетаем обратно: с точки в Игарку, потом – в Красноярск и по домам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/663105" frameborder="0"></iframe> Кадры с места крушения вертолета МИ-8 в Красноярском крае.Видео: правительство Красноярского края

По безопасности могу сказать, что все вертолеты оборудованы креслами, каждому пассажиру – ремень. Либо стандартные, кресла друг за другом. Либо вдоль борта. Для каждого пассажира предусмотрены ремни безопасности, они регулируются по длине. Самолеты есть с виду старые, лет 10 – 20. А есть совсем новые. Мне они все кажутся надежными, я всегда летал без опаски.

По словам Евгения, вертолетная площадка на Ванкоре, где произошла трагедия, небольшая. Метров по 150 в длину и ширину. Может по 200, но не более. Он оценивал ее визуально. Выложена из бетонных плит.

- Пилоты летают ровно, внезапных или каких- то рискованных маневров я за ними не замечал. А вообще на больших месторождениях вертолетов очень много. Когда меняется вахта – одни прилетают, другие улетают. Все приходится делать очень быстро. Особенно когда идет большая перевахтовка и знают, что в Игарке ждет самолет, опаздывать нельзя. В такое время часто происходит, что один вертолет взлетает, второй уже посадку производит. А третий кружит в небе и собирается сесть. Порой смотришь, а вертолеты в воздухе метров 200 друг от друга находятся и почти на одинаковой высоте. Трафик просто бешеный.

А вот что рассказала корреспондент «Комсомольской правды» Татьяна Аронова:

- На Ванкоре я была несколько раз. Последний – в октябре 2017 года, на юбилейной 150-миллионной тонне нефти, добытой на этом месторождении. И каждый раз поражала транспортная логистика: только вертолетом можно долететь. Пассажиры получают посадочные талоны разного цвета, и каждые 15-20 минут в аэропорту Игарки или на вокзале вертолетной площадке Ванкора объявление: «Пассажиры с желтыми (красными, зелеными и пр.) посадочными талонами пройдите на посадку». По сути, воздушное такси.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/663104" frameborder="0"></iframe> Врио губернатора Красноярского края Александр Усс прилетел на место крушения МИ-8 в Красноярском крае.Видео: правительство Красноярского края

В небе можно увидеть вертолеты в попутном и встречном направлении, как машины на дороге. Но летят они далеко друг от друга и на разной высоте, и это видно даже в пассажирский иллюминатор.

Для пассажира особенно тревожно находиться далеко внизу или высоко вверху по сравнению с другими, кажется, что-то пошло не так. Но разная высота движения – это для безопасности. Плюс разная траектория движения, плюс интервал по времени вылета. Кажется, столкновения в воздухе двух вертолетов просто не может быть, ведь предусмотрели все! Оказалось, может…

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Вертолет был исправен, а командир – опытным

Пилоты говорят: ситуация, когда на так называемых «неконтролируемых» площадках нет диспетчерской службы – стандартная, и законодательству не противоречит (хотя это проверяется следствием). Основное средство для ориентирования - радиообмен, - пилоты выходят в эфир, докладывая о своем маршруте и ходе полета по определенному регламенту (позывной, сообщение о начале запуска двигателей, наименование площадки, откуда и куда следует, высота полета, время пролета очередного контрольного ориентира и так далее). Как выполнялись доклады с бортов вертолетов над Игаркой, станет известно после расшифровки бортовых самописцев, они целы.

И, как стало известно в понедельник, в компании «Utair — Вертолётные услуги» заявили, что оба Ми-8 АМТ были технически исправны, цитируем:

Схема крушения вертолета МИ-8

«Оба вертолёта Ми-8АМТ представляют собой модернизированную версию самого распространённого в мире среднего вертолёта Ми-8, перед вылетом они находились в технически исправном состоянии».

А «командир потерпевшего крушение судна «был хорошо подготовленным опытным пилотом».

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Три года назад, 8 августа 2015 года, над Истринским водохранилищем столкнулись легкомоторный гидросамолет «Цессна 206» и пассажирский вертолет «Робинсон 44». Оба пилота, а также семь пассажиров погибли на месте. В том числе, двое детей.

СПРАВКА КП

Что такое Ванкор?

Ванкорское нефтегазоконденсатное месторождение - это абсолютно автономное, оторванное от Большой земли месторождение, маленький остров в бескрайней тундре на севере Красноярского края, вся хозяйственная деятельность ведется только на рукотворной многометровой песчаной насыпи, вокруг – нетронутая природа. Оно было открыто в 1988 году, и в апреле этого года здесь отмечали 30-летие!

Жизнь показала, что решение о разработке было принято верно!

Миллионы добытых тонн нефти и кубометров газа будут нарастать, поскольку на базе Ванкорского месторождения создан Ванкорский кластер, в который вошли месторождения-соседи: Сузунское, Тагульское и Лодочное.

Сейчас Ванкор - это целый город с дорогами, жилыми поселками, своей медицинской службой, столовыми и магазинами. Его площадь 400 квадратных километров, для сравнения – площадь Красноярска 348 кв.км

В вахтовом поселке, в котором единовременно могут жить около пяти тысяч человек, есть почти все, что и в городе: двухместные комнаты с удобной мебелью, душевыми кабинами и телевизорами, столовые с огромным выбором блюд, тренажерные и спортивные залы, поликлиника, зимний сад, прачечная с мощными стиральными и сушильными машинами.

Это очень крупное месторождение – его запасы на сегодня оцениваются в 550 миллионов тонн, и эта цифра, благодаря геологам, все время увеличивается.

Это очень передовое месторождение, само слово «Ванкор» в нефтяной отрасли стало символом всего нового, наукоемкого, современного.

Это очень перспективное для России месторождение – с учетом соседей Ванкор будет долгие годы наращивать добычу углеводородов.

Это очень «дисциплинированное» месторождение – здесь непреклонный сухой закон, курение в строго отведенных местах и полный запрет на выход в тундру.

Пожалуй, единственный недостаток Ванкора – недоступность. Ванкор осваивается вахтовым методом, сюда приезжают со всей страны (жителей Красноярского края пока только 50%).

Возможности наземного транспорта на Ванкоре очень скромные: короткая навигация по реке Хета, зимники общей протяженностью 1200 километров, которые соединяют все месторождения и производственные базы.

Людей и грузы доставляют по воздуху: самолет до Игарки и вертолет Игарка-Ванкор – это и есть основной путь! Причем, билеты на вертолет не продают, постороннему вообще сюда не попасть!

Местные жители приезжают на оленях, городской человек может увидеть Ванкор только в средствах массовой информации. Кстати, пресса здесь бывает часто: скрывать нечего и, наоборот, есть что показать и чем удивить. Корреспонденты «Комсомолки» были здесь на всех крупных событиях, например, в октябре 2017 – юбилейная 150-миллионнная тонна нефти, в апреле 2018 – 30-летие Ванкора.

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