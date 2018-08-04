В Красноярском крае 6 августа объявлен днем траура

4 Авг. 17:27 2018-08-04T17:40:46+03:00

Это все, что осталось от вертолета Ми-8. Фото пресс-службы губернатора Красноярского края

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Врио губернатора Красноярского края Александр Усс подписал документ, согласно которому 6 августа в регионе объявлен днем траура. Это будет третий день с момента трагической гибели 18 человек в авиакатастрофе под Игаркой.

Этим утром 4 августа, как только стало известно о трагедии, на север края незамедлительно вылетел самолет, на борту которого находились Александр Усс, начальник ГУ МЧС России по Красноярскому краю Евгений Вершинин, межведомственная следственно-оперативная группа, представители Ространснадзора, Росавиации, компании «Роснефть».

На месте было принято решение о санитарной эвакуации останков погибших в Красноярск. Родственников погибших будут организованно принимать, им предоставят места для размещения, питание, медицинскую и психологическую помочь. Семьям погибших выплатят единовременную материальную помощь из резервного фонда правительства Красноярского края.

Напомним телефон горячей линии ГУ МЧС по Красноярскому краю: (391) 275-16-17.

Как мы уже сообщали, вертолет Ми-8 компании «ЮТэйр» разбился 4 августа в 10.20 часов по местному времени в 175 километрах от Игарки на технической площадки «Ванкора». 18 человек, которые находились на его борту, погибли. Полный список погибших можно посмотреть на сайте «КП».

Остатки самолета найдены недалеко от поселка нефтянников. Фото пресс-службы губернатора Красноярского края

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