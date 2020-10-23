Анатолию Быкову изберут новую меру пресечения в суде Красноярска

Анатолий Быков Фото: Мария ЛЕНЦ

Экс-политика, бизнесмена и в прошлом криминального авторитета Красноярска Анатолия Быкова привезли в Центральный районный суд. Здесь и сейчас будет рассматриваться ходатайство следственных органов о задержании и помещении его под стражу – по предъявленному обвинению в убийстве бизнесмена Андрея Неколова в 2005 году. Напомним, что накануне, 22 октября, краевой суд выпустил Быкова под домашний арест - это было связано с делом об организации двойного убийства подельщиков Быкова Александра Наумова и Кирилла Войтенко в 1994 году, следствие по нему уже завершено.

Журналисты ждут Анатолия Быкова рядом со зданием суда Фото: ИВАНОВА Диана

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