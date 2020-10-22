Убийства 12-летней девочки не случилось бы: в Красноярском крае завели уголовное дело на инспектора полиции по делам несовершеннолетних

Убийства 12-летней девочки могло не быть. Фото: Центр развития общественного контроля, соцсети

«Я – Аня, мне было 12 лет»... В истории чудовищного убийства девочки, которое произошло в начале лета в деревне Нижняя Коя Шушенского района на юге Красноярского края, уже пятый месяц разбираются следователи. Под стражей находятся трое подозреваемых, одному из которых 14 лет, второму 19 и самому старшему 25. Пока нет решения суда, мы не можем утверждать их стопроцентную виновность, хотя этому есть доказательства (в том числе признание).

По предварительной версии следствия 29 мая ближе к вечеру Аня Савельева* (имя изменено) вместе со своей младшей сестрой пошли встречать коров на окраине леса. Через пару часов сестра вернулась одна, матери сказала: Аня осталась на качелях на окраине деревни. Мать бросилась туда, но дочери не нашла.

Девочку искали три дня, поняли на ноги полицию, приехали волонтеры, присоединились сельчане: опросили всех знакомых, осмотрели окрестности, все заброшенные дома в деревне. А нашли на территории разрушенной фермы – в старом колодце, закрытом сверху бетонной плитой. Изнасилованная, с переломами, синяками – перед смертью она испытала страшные муки, над ней жутко издевались.

Тело Ани нашли в старом колодце, прикрытом бетонной плитой. Фото: Центр развития общественного контроля

Подозреваемых нашли быстро – уже через несколько дней задержали первого, он сдал своих подельников. Поначалу отпирались, но против экспертизы ДНК не пойдешь, и их причастность как минимум к изнасилованию была налицо.

Нижнюю Кою прорвало. «Мы вас просили, мы умоляли - остановите подонков!» - сельчане на всю страну прокричали о том, что местные власти который год закрывают глаза на орудующих в селе беспредельщиков – банду подростков, которой верховодит местный 25-летний «упырь».

На сход 3 июня собрались полсотни сельчан. Фото: "Ленинская искра"

Начались проверки, в деревню приезжали прокуратура, следком, полиция. Сельчане не скрывали своего негодования: почему инспектор ПДН не реагировала?!

Действительно, почему? Жительница Нижней Кои Ирина Куцепатова рассказала тогда «Комсомольской правде»-Красноярск:

– Однажды мой семилетний сын сцепился с таким, тот хотел забрать у него доску для катания. Ко мне приезжает женщина из ПДН, составляет акт, а потом заявляет - мне! - представитель полиции: «Не связывайтесь вы с такими, не трогайте их». Я так боялась, что муж пойдет разбираться, навешает им, а его потом посадят. И другие мужики боятся, что их посадят, кто будет потом их семью содержать?

Третий подозреваемый, тот самый, который за год до убийства уже надругался над жертвой и остался ненаказанным. Фото: соцсети

Сейчас в отношении этого самого инспектора ПДН возбуждено уголовное дело по статье «Халатность». По факту, если бы она исполнила свои обязанности вовремя, жуткого убийства 12-летней Ани Савельевой не было бы.

- По данным следствия, в январе 2020 года (то есть за полгода до убийства – прим. ред.) в МО МВД России «Шушенский» поступила информация о совершении 13-летним жителем деревни Нижняя Коя Шушенского района, находящимся на профилактическом учете, изнасилования 12-летней девочки, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе краевого следкома.

Первое изнасилование, о котором идет речь, случилось летом 2019 года. Насильнику тогда было 13 лет, по закону он не подлежит уголовное ответственности. Но ведь это не значит, что нужно отпустить и об этом забыть! Инспектор ПДН поступила, видимо, именно так: поставила где-то галочку. А ведь могла изолировать подростка от общества? Могла. Должна была усилить работу в отношении малолетних беспредельщиков, терроризирующих деревню? Должна была.

- В результате бездействия инспектора ПДН в мае 2020 года несовершеннолетний совершил в соучастии с другим лицом в отношении 12-летней школьницы сексуальное насилие и пособничество в ее убийстве, - подводит итоги следком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Я - Аня, мне было 12 лет»: убитая в Нижней Кое девочка несколько месяцев жаловалась на преследования

3 июня в деревне Нижняя Коя, что в Шушенском районе Красноярского края, было шумно. На крыльце местного дома культуры выставили два стола.

За ним пятеро человек в защитных масках – прокурор, начальник полиции, представители следкома, рядышком глава сельсовета. Один за другим подтягиваются люди, около 50-ти человек. Страсти кипят. Мужчины в основном молчат и слушают. Но женщины - надрывно и срываясь на крик, высказывают правоохранителям:

- Вы понимаете, что дальше будет больше. И будет – самосуд! – глядя в глаза, рубят воздух (подробнее).

За год до убийства 12-летнюю школьницу из Шушенского района насиловали и угрожали, но преступника отпустили «по малолетству»

Неужели 12-летняя девочка должна была погибнуть?! Чем больше становится известно подробностей преступления в деревне Нижняя Коя в Шушенском районе, тем чудовищнее оно выглядит. Напомним, 29 мая этого года две сестренки вечером пошли на окраину деревни встречать коров. Вскоре младшая вернулась, а старшая осталась поиграть на детской площадке. Домой она так и не вернулась. Родные забили тревогу (подробнее).

Показал, где насиловали и убивали: появилось видео задержания подозреваемого в убийстве 12-летней девочки в Красноярском крае

Группа людей идет по деревенской улице – криминалисты из следкома, сотрудники полиции, кинолог со служебной собакой, несколько местных жителей. Идут на окраину села. Их ведет молодой человек в наручниках, которого подозревают в убийстве 12-летней девочки. Он уже во всем сознался, когда его задержали – как вместе с подельников надругались над ребенком, как убивали и как прятали тело. Но пока не состоялся суд, он остается в статусе подозреваемого (подробнее).

Всего в 500 метрах от домов: пропавшую 12-летнюю девочку нашли убитой в пожарном резервуаре

Пропавшая 29 мая в деревне Нижняя Коя Шушенского района Красноярского края 12-летняя девочка обнаружена убитой в пожарном резервуаре. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по региону. Пока о трагедии почти ничего неизвестно – тело ребенка только что подняли. Но вот предварительная версия следствия: вечером 29 мая 2020 года 12-летняя девочка вместе с сестрой, которая на два года моложе, пошли встречать коров из стада. После это младшая вернулась, а старшая осталась еще поиграть на детской площадке. Домой она так и не вернулась. Родители забили тревогу, начали поиски, вызвали полицию (подробнее).