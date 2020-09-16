В Красноярском крае задержан глава Ачинского района. Он пытался скрыться от полиции на машине

Глава Ачинского района Евгений Розанчугов задержан в рамках расследования уголовного дела Фото: сайт администрации Ачинского района

Очередное громкое задержание в Красноярском крае. Глава Ачинского района Евгений Розанчугов задержан в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту халатности, повлекшей нарушение законных прав и интересов детей-сирот (часть 1 статьи 293 УК РФ).

Как сообщили следователи, руководитель с июня 2020 года игнорировал органы следствия и не оказывал содействия в расследовании. В итоге он был объявлен в федеральный розыск. Его задержали сотрудники ГИБДД по ориентировке.

- Накануне вечером в Ачинске, работая по обеспечению безопасности дорожного движения в Ачинске, экипажем ДПС был остановлен автомобиль «Chevrolet-Niva», за рулем которого находился 51-летний мужчина, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - При проверке документов было установлено, что данный гражданин находится в федеральном розыске. Сотрудниками ДПС мужчина был доставлен в МО МД России «Ачинский».

Напомним, в 2016 году 59-летний мужчина узнал, что администрация Ачинского района подыскивает жилье для детей-сирот. Их по закону государство должно обеспечить жильем после достижения ими 18-летнего возраста. Для этих целей он приобрел двухэтажное нежилое здание за символичную сумму - 200 тысяч рублей. Собрал пакет документов, перевел нежилое помещение в жилое. Реконструировал его, сделал ремонт. И провернул очень выгодную для себя сделку. С 2016 по 2018 год он продал администрации района 8 таких квартир на 6,7 миллиона рублей.

В этом доме были проданы квартиры Фото: ГСУ СК РФ по Красноярскому краю

Но жильцы возмутились: в квартирах было холодно и сыро. После строительно-технической судебной экспертизы стало понятно: жить здесь нельзя, здание в целом непригодно для этого. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

А следователи начали выяснять, с чьей легкой руки люди въехали в такое жилье. Начали выяснять. Ниточка привела к главе этом района Евгению Розанчугову. В рамках исполнения муниципальных контрактов по приобретению квартир для детей-сирот он должен был дать указание о проведении обязательной экспертизы жилых помещений. Но по какой-то причине он этого не сделал. Тем самым нарушил требования 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В результате его халатных действий и стала возможна покупка квартир, в которых невозможно жить.

- Будучи допрошенным в качестве подозреваемого глава района свою вину в совершенном преступлении не признал и в содеянном не раскаялся – рассказали в пресс-службе ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и РХ. - Следствие планирует в ближайшее время избрать в отношении подозреваемого меру пресечения и предъявить обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.

Как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, собственники аварийного жилья подали гражданский иск в Ачинский городской суд. Судья вынес решение: администрации района расторгнуть с сиротами договоры социального найма на непригодные для проживания квартиры и предоставить им другое жилье.

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