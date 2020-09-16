Появилось видео задержания находившегося в федеральном розыске главы района в Красноярском крае. Фото: стоп-кадр видео СК РФ.

Двое инспекторов ГИБДД тормозят светлую «Ниву», за рулем мужчина в бейсболке. Нервно шарит по карманам, протягивает документы… В Красноярском крае – громкое задержание. Подозреваемый – глава Ачинского района Евгений Розанчугов. Уголовное дело возбуждено по факту халатности, повлекшей нарушение законных прав и интересов детей-сирот (часть 1 статьи 293 УК РФ).

По версии СК, руководитель района с июня 2020 не оказывал содействия в расследовании. В результате его пришлось объявить в федеральный розыск. Евгения Розанчугова, повторимся, задержали сотрудники ГИБДД - по ориентировке.

- Вечером 15 сентября в Ачинске экипажем ДПС был остановлен автомобиль «Chevrolet-Niva», за рулем которого находился 51-летний мужчина, - пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю. - При проверке документов было установлено, данный гражданин находится в федеральном розыске. Сотрудниками ДПС мужчина был доставлен в МО МД России «Ачинский».

Напомним, в 2016 году 59-летний мужчина узнал, что администрация Ачинского района ищет жилье для детей-сирот (по закону, когда им исполнится 18, государство должно обеспечить жильем). Тогда он придумал купить 2-этажное нежилое здание за бесценок - 200 тысяч рублей. Потом перевел в жилое, реконструировал, отремонтировал. А после продал администрации района восемь таких квартир – на 6,7 миллиона рублей. Выгодная сделка.

Руководитель района не оказывал содействие в расследовании. Фото: сайт администрации района.

Однако жильцы начали протестовать: в квартирах стоял холод и сырость. Экспертиза показала: для жилья здание непригодно. Предприниматель попал под уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Следователи выяснили, кто «помог» людям въехать в такие квартиры. Вскоре стало понятно: перед покупкой жилья для сирот глава района должен был дать указание об организации экспертизы помещений. Но отчего-то такого распоряжения не было. А это – прямое нарушение требований закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Евгения Розанчугова подозревают в халатности. Фото: стоп-кадр видео СК РФ.

- Когда главу района допросили как подозреваемого, вину он признал, - говорят в СК. – В ближайшее время следствие изберет меру пресечения и предъявит обвинение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярском крае предприниматель заработал на сиротах 6,6 миллиона рублей

В Ачинском районе предприниматель заработал на детях-сиротах 6,6 миллионов рублей. После проверки УФСБ на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ). Приблизительно в 2016 году 59-летний подозреваемый узнал, что администрация Ачинского района подыскивает жилье для детей-сирот, которых по закону государство должно обеспечить жильем после достижения ими 18-летнего возраста (подробнее).