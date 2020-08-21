В Красноярском крае предприниматель заработал на сиротах 6,6 миллиона рублей. Фото: следком

В Ачинском районе предприниматель заработал на детях-сиротах 6,6 миллионов рублей. После проверки УФСБ на него завели уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч.4 ст.159 УК РФ). О чем идет речь, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Приблизительно в 2016 году 59-летний подозреваемый узнал, что администрация Ачинского района подыскивает жилье для детей-сирот, которых по закону государство должно обеспечить жильем после достижения ими 18-летнего возраста. Мужчина приобрел двухэтажное нежилое здание за чисто символическую цену – 200 тысяч рублей.

Затем собрал пакет документов, перевел нежилое помещение в жилое. Провел внутри ремонт и превратил его в квартиры. Причем акт выполненных работ подписывал сам у себя. Итого с 2016 по 2018 год он продал администрации района 8 таких квартир на общую сумму 6,6 миллиона рублей.

Тревогу забили сами сироты, получившие жилье в квартирах было холодно и сыро. После строительно-технической судебной экспертизы стало понятно: жить здесь нельзя, здание в целом непригодно для этого.

Добавим, что в производстве и другое уголовное дело – в отношении неустановленных пока должностных лиц администрации района, которые допустили покупку непригодных квартир.