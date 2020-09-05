«Не положено»: школьнице 1 сентября запретили выносить флаг России из-за розового цвета волос

В этом году флаг на линейке выносила не Настя. Фото: сайт школы №45 Красноярска.

Потому что нельзя… Примечательная история о патриотизме и прическе произошла в Красноярске. Восьмикласснице 45-й школы Насте М.* на праздничной линейке 1 сентября запретили выносить флаг России из-за «неправильного» цвета волос – они у нее розовые.

Школьница неприятно поразилась: «Где патриотизм, а где розовые волосы?». История попала в соцсети – первым ее обнародовал паблик «Я живу в Красноярске», потом в СМИ.

И началось: ситуация грозит обернуться скандалом. Оно и понятно, многие тут же припомнили случай под Красноярском. Год назад четверокласснику сосновоборской школы, сделавшему хипстерский узелок на голове, как у любимого футболиста Златана Ибрагимовича, посоветовали сменить прическу, а лишь потом посещать уроки. Причем в разговоре упоминались секс-меньшинства и гитлерюгенд. Тогда все дошло до прокуратуры и СК, извиняться перед семьей пришлось министру образования края Светлане Маковской. Хотя справедливости ради надо отметить: устав школы, в котором были указаны требования к внешнему виду детей («… запрещаются экстравагантные стрижки и прически, окрашивание волос в яркие неестественные оттенки»), принимали родители. И тогда никаких претензий к педагогам не было.

Вот такие правила принимают в большинстве школ. На фото - устав школы Сосновоборска. Фото: Ольга АДЛЕР

Одна из лучших учениц

А что же сейчас? Запрет на вынос флага школьнице с розовыми волосами бурно обсуждают в соцсетях. Как и ожидалось, мнения разделились, один из самых частых аргументов звучит так: «Выделяться можно и нужно знаниями, а не цветом волос и/или одежды! А то нарядятся клоунами, приходят, как на показ мод». Но, как оказалось, упреки не по адресу.

- Это одна из лучших учениц, - рассказала в беседе с корреспондентом «Комсомольской правды – Красноярск» директор 45-й школы Юлия Каменская. – Хорошо учится, активно участвует в общественных мероприятиях.

Дело тут в другом: девочка состоит в знаменной группе военно-патриотического клуба школы. Она постоянно принимает участие в торжественных линейках, выносила флаг. У нас члены военно-патриотического клуба несут службу и на посту №1 и у памятника Александру Матросову, это особый почет.

Директор школы Юлия Каменская. Фото: сайт школы №45 Красноярска.

Перед тем, как вступить в клуб, каждый ученик изучает положение о знаменной группе. А в нем есть пункты, посвященные внешнему виду. Там указано: у юношей должна быть короткая стрижка, у девушек – волосы убраны в пучок или хвост, цвет естественный.

Однако этим летом девочка перекрасилась. И на репетицию мероприятия пришла с волосами розового цвета. Поскольку это противоречило уставу, нести флаг я не разрешила.

Поймите, ведущая тема воспитания детей сейчас – патриотизм. Здесь есть четкие рамки и ограничения. Ладно бы, если мы в школу с такой прической запретили ходить! На уроках у меня сидят дети и с зелеными, и с розовыми волосами – пожалуйста. Но флаг России и цветные волосы – нет.

Девочка и ее мама недавно побывали у меня, мы поговорили. Никакого унижения достоинства в произошедшем не усматривают. Устав есть устав. Примечательно, что в семье говорят: ни в СМИ, ни в соцсети они не обращались.

Повторюсь: запрета на самовыражение в школе нет. Ничего общего с прошлогодней историей, где ребенка не пустили на уроки из-за прически, я не вижу. Очень хочется, чтобы эту историю не раздували искусственно.

Между тем в СМИ уже началась компания по поддержке Насти. Так, возмутившись позицией руководства школы, ведущая новостей красноярского телеканала «Прима» Анастасия Цыганова перекрасила волосы в прямом эфире.

Разделились на два лагеря

Пользователи в соцсетях тоже разделились на два лагеря – за и против Насти.

«ЗА»

- Бред, маразм и совок.

- Особенно забавно прикапываться к волосам детей, когда сами учителя зачастую ходят с фиолетовой шевелюрой.

- О, пещерные вылезли. Ведь важно, что у ребенка в голове, а не на ней.

- Если изначально девочке поручили выносить флаг, значит, она была примерной ученицей или участвовала в мероприятиях, где нужно отстоять честь школы. А потом отстранили. Разве цвет волос мешает уму и воспитанию? Человек-то от этого никак хуже не стал. Это всего лишь волосы.

- В школе яркий цвет нельзя, в институте нельзя, на работе нельзя. Ходим все серые и хмурые. Только на пенсии и остается в голубой да сиреневый волосы красить.

- Изменение цвета волос делает из человека обезьяну? Голубые/зеленые/красные, да какие угодно волосы не влияют на способность учиться. А вот наличие максимально строгих ограничений может его отбить. Максимализм у подростков никто не отменял.

Праздник в честь Дня знаний в 45-й школе. Фото: сайт школы №45 Красноярска.

«ПРОТИВ»

- В школу надо ходить как положено, а клоунаду устраивать на каникулах.

- Школьник, которого решили выделить и поручили вынести флаг - это лицо школы. В любой нормальной фирме сотрудник - лицо компании. И даже цвет волос и бижутерия прописаны в дресс-коде. Ну, есть общепринятые мерки, и это нормально. Поэтому в чем, по сути, вопрос и проблема?

- Девочке с розовыми волосами поставить в пару мальчика с голубыми волосами, и слов не хватит у всего города!

- В моем детстве в школе косметику смывать заставляли и золото носить ученикам запрещали. А сейчас дети ресницы и ногти наращивают, волосы во все цвета радуги красят. Самовыражение - это хорошо, конечно, но дети на детей не похожи. Что в этом хорошего?

- Должны понимать, везде есть уместность. Это как не принято театр посещать в спортивном костюме или на заседание Заксобрания приходить в пижаме. Есть организации и мероприятия, у которых дресс-код установлен, и надо это соблюдать. Человек, несущий флаг, не должен эпатировать публику. Почему везде надо выделяться?

- Есть устав школы, в котором прописан внешний вид учащихся. То, что им позволяют по школе ходить с цветными волосами - поблажка от директора. В чем проблема? Хотите выделиться - есть каникулы. К школе будьте добры привести себя в порядок.

- Хочу поддержать директора школы! У патриотического клуба есть правила, есть требования. Если девочка состоит в клубе, должна соблюдать правила. Кстати, у меня дочь пошла в школу с красными волосами, не вижу в этом ничего страшного. Но в данном случае дело не в прическе, а в правилах игры.

А вы как думаете?

(* имя девочки изменено согласно требованиям законодательства).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сильно модный? Сиди дома! Школу обвинили в травле четвероклассника за хипстерский пучок

Модный «лук» парень выбрал неслучайно. Он еще с детсада «болеет» футболом, успешно играет, собрал коллекцию кубков. Любимая команда – «Манчестер Юнайтед», игрок – Златан Ибрагимович. (Подробности)

«Всех под «канадку» - у нас такого нет!» СК проверяет школу, где ученика «травили» из-за прически

Руки прочь от мальчика, - под таким девизом вот уже несколько дней в соцсетях идет масштабная кампания по «защите» школьника из Красноярского края Петра И.* Напомним, четверокласснику в школе сделали замечание: отстраним от занятий, если не приведешь в порядок прическу. На голове у паренька обычный хипстерский пучок, - стрижку «man bun» в мире сегодня носят миллионы мужчин. В том числе и кумир Пети, футболист Златан Ибрагимович. Вот мальчишка и постригся так же, как любимый футболист (Подробности).

Следователи в Красноярском крае заинтересовались конфликтом из-за прически школьника

На данный момент правоохранители выясняют обстоятельства и причины инцидента. Для этого проводят опросы, в том числе беседы ведут с самим мальчиком и его родителя, а также с учителями и директором школы. (Подробности).

«Прости взрослых, они не правы!» Школьника, которого учителя «травили» из-за прически, позвали в большой футбол

- Дорогой Петр*! Я Юрий Семин, тренер «Локомотива», Прости взрослых людей, они не правы. Вырастай в нового Ибрагимовича, и ждем тебя в «Локомотиве», Удачи тебе, все будет хорошо!

Четвероклассника из Красноярского края Петра И.*, чью историю вот уже неделю обсуждает вся страна, позвали в большой футбол. Сам Юрий Семин, наставник знаменитых «железнодорожников», записал видеообращение в поддержку обычного парнишки из Сибири (Подробности).