Как восстановить легкие после коронавируса: советы дает доктор красноярской больницы

Советы дает доктор Красноярской больницы. Стоп-кадр видео

- Нас часто спрашивают, какие можно делать упражнения тем, кто столкнулся с новой коронавирусной инфекцией, - рассказывает доктор Красноярской краевой клинической больницы Валерий Тяпкин. – Мы рекомендуем чаще проветривать помещение. А еще чаще отдыхать на боку или на животе. А также делать гимнастику.

Кто-то скажет: какую гимнастику? После «короны» человек и так ослаблен, а тут еще физические нагрузки? На самом деле нагрузки не физические, а дыхательные – чтобы помочь легким восстановиться поскорее, прийти в прежнюю норму. Видеоурок дыхательных упражнений опубликовал Оперштаб Красноярска.

- Первое упражнение: глубокий вдох, задержка дыхания и – медленный выдох, гораздо дольше, чем вдох. Повторите пять раз.

- Второе упражнение: сделайте глубокий вдох, задержите дыхание – и потом два кашля. Только кашляйте не перед собой, не нужно делиться со всеми вирусами и аэрозольной смесью, которой вы лечите органы дыхания. А в платок, в рукав или в локоть.

- Можете повторять эти два упражнения несколько раз в день. А вообще делать их можно не только тем, кто перенес коронавирус, но и всем, кто имеет проблемы с органами дыханиями. Если сомневаетесь – посоветуйтесь со своим лечащим врачом.

Добавим, что Валерий Тяпкин отработал две смены в инфекционном госпитале, развернутом на базе Краевой больницы, где лечатся заразившиеся COVID-19. Потом провел положенные две недели на самоизоляции и – махнул в горы, в отпуск. Но и здесь он беспокоится о своих пациентах – шлет им советы и пожелания:

- Не болейте, дышите полной грудью и всего вам доброго.

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