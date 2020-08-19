В Красноярске от коронавируса умер известный хирург

Коронавирус не щадит никого.... Фото: Мария ЛЕНЦ

Николай Алексеевич Чайкин отдал медицине 48 лет своей жизни. Больше 30 лет он трудился в больнице № 7 и продолжал оперировать, не ушел даже в коронавирус. Хотя в своем возрасте, 71 год, уже давно мог быть на заслуженном отдыхе.

Он выбрал круглосуточный прием пациентов, операции, перевязки. Заразился коронавирусом и не смог преодолеть болезнь.

Его вклад в здравоохранение города и края исчисляется тысячами уникальных операций и спасенных жизней. Николай Алексеевич внедрил в Красноярске уникальные операции на желудке и двенадцатиперстной кишке, которые помогали сохранять органы.

«В памяти многих тысяч красноярцев Н.А.Чайкин останется спасителем и хирургом от Бога. Сердца коллег навсегда сохранят благодарность своему Учителю», - такие слова есть в некрологе министерства здравоохранения Красноярского края.

Печальный счет умерших от коронавируса врачей в Красноярском крае продолжается...