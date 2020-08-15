В Красноярском крае отменили режим самоизоляции Фото: Мария ЛЕНЦ

Накануне, 14 августа, на краевом портале был опубликован указ губернатора Красноярского края, который отменяет действие другого документа – указа от 16 марта. Речь идет фактически об отмене мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения, а также своевременного выявления и изоляции лиц с признаками коронавируса. В силу документ вступает уже сегодня, 15 августа.

Напомним, что с 16 марта в регионе был введен обязательный медицинский осмотр всех, что приезжает из-за границы. Подозрительных помещали в обсерватор на две недели, всех остальных – на двухнедельную самоизоляцию по домам. Была запущена горячая линия по вопросам противодействия коронавирусной инфекции: 8-800-100-56-53.

Однако ограничения все еще сохраняются. Масочный режим в транспорте, в магазинах и в прочих местах скопления людей никто не отменял. По-прежнему не работают заведения общественного питания и кинотеатры, а владельцы этого бизнеса пишут письма губернатору с просьбой разрешить им открыться. С ограничениями открылись детские сады, начали свою работу поликлиники, готовятся к началу нового учебного года школы.

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