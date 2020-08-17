Как будут работать красноярские школы 1 сентября 2020: из-за коронавируса отменяют звонки с урока

"Только для учителя!" - с 1 сентября в школах Красноярска не будет традиционных звонков с урока и на урок. Фото: Мария ЛЕНЦ

Школы продолжают готовиться к новому учебному году. Поскольку ситуация из-за пандемии коронавируса совершенно особенная, «новые вводные» появляются чуть ли не каждый день.

Вот что рассказал о последних решениях в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» Андрей Сигида, заместитель руководителя управления образования администрации города.

С 1 сентября в школах Красноярска не будет схемы обучения в две смены. У каждого класса – свое расписание.

Учебный процесс в условиях пандемии с сентября начнется с новых требований. Так, в школах больше не зазвучит привычный звонок на урок и с урока. Эта мера применяется, чтобы избежать массового скопления учеников на переменах.

- В школах не будет первой и второй смены. Каждый класс будет учиться по своему расписанию и по своему времени, а уроки для них будут начинаться с периодичностью 15-20 минут, - пояснил Андрей Сигида. - Это усиленно сделано для начальной школы, потому что с 1 сентября по указу президента начальную школу будем кормить бесплатно. И чтобы не было скопления детей в столовых, принимается такая мера.

Как таковых звонков практически во всех школах не будет, чтобы не сбивать с толку учителей и детей. В некоторых школах внедряют специальные мобильные приложения. Так, в школе №45 на Судостроительной такое приложение для учителей уже есть: в момент предполагаемого звонка с урока учителю придет смс-сообщение, что 40 минут прошло, нужно объявлять перерыв. Соответственно, одни классы учатся, у других перерыв – как можно больше исключается возможность соприкосновения детей.