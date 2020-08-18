Когда отроют «Планету» и кинотеатры: Красноярск может перейти к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса

Масочный режим пока сохраняется Фото: Мария ЛЕНЦ

В ближайшее время Красноярский край может перейти к следующему этапу снятия ограничений, введенных из-за COVID-19. Этот вопрос обсуждался во время очередного заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 17 августа.

- Грань перехода от первого этапа ко второму достаточно хрупкая, - сказал губернатор Александр Усс. - Сегодня нам важно обеспечить надлежащий контроль за соблюдением мер безопасности. Мы не должны допустить движения назад. Жители края стали осознавать, что выполнять санитарно-эпидемиологические требования нужно для себя, а не для надзорных органов. Только так мы сможем продолжить движение по переходу от второго к третьему этапу. Думаю, что при снижении всех контрольных показателей, это возможно в ближайшем будущем.

Всю неделю сотрудники Роспотребнадзора, чиновники и правоохранительные органы проверяли работу организаций, возобновивших свою деятельность. Большая часть из них оказалась готова к открытию: в наличии средства личной гигиены, санитайзеры и бактерицидные лампы. С нарушителями, в которые попал ряд магазинов и фитнес-центров, разговор отдельный. Недочеты должны быть устранены в кратчайшие сроки.

Официально режим самоизоляции был отменен, но сохраняется масочный режим. В настоящее время активно ведется подготовка общеобразовательных заведений к новому учебному году – проверяют школы и детские сады.

Напомним, решение о переходе региона с 10 августа ко второму этапу ослабления ограничений, введенных из-за коронавируса, было принято на основании рекомендаций Роспотребнадзора. Снова заработали садики, школы, техникумы, непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью торгового зала до 800 квадратных метров. Разрешено посещение музеев, библиотек, бань и саун, бассейнов, спортзалов и фитнес-центров.

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