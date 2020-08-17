«Она скинет ребенка на мать»: психолог прокомментировал мнение о том, что «беременная от 10-летнего» не сможет воспитать дочку

Вика стала мамой в 14 лет Фото: соцсети

«Ей хочется гулять ещё». «Она скинет ребёнка на мать, а сама будет шляться». Именно такие комментарии на своей страничке в Инстаграме получала 14-летняя Вика (имя изменено - прим. ред.) после того, как стало известно, что скоро она станет мамой. Мы обратились к известному психологу Наталье Ясной, чтобы она поделилась своим мнением о том, какой мамой будет Вика.

Рядом с ней ее 11-летний друг Иван Фото: соцсети

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Наталья Ясная, врач психотерапевт, основатель «Академии счастливой жизни»:

Девочка повзрослела, это легко проследить по ее постам в социальной сети. С кем-то другим, возможно, такого скачка бы не произошло. Но вспомним условия, в которых она живет: больная мама, семья ограничена материально. А Вика - старшая и с детства заботится о младших братьях. Трудности ее закалили. Плюс во время беременности меняется гормональный фон и активируются те участки мозга, которые отвечают за привязанность, за социальные связи.

Станет ли она образцовой матерью? На самом деле она стала матерью, когда ей было 9 лет и родился младший брат, а она взяла на себя заботу о нем, потому что мама надолго попала в больницу. Хотя возможно, что эта ситуация даст о себе знать лет через 20, когда наступит так называемый кризис среднего возраста.

Кроватка для ребенка Фото: соцсети

Что касается взаимоотношений с мальчиком. Русские женщины отличаются тем, что они «усыновляют» своих мужчин – подобный образом и Вика относится к своему другу. Сейчас мальчику нравится внимание, он съездил на телевидение – это как раз то, что называется «хайпом». Он играет – во влюбленность, в отцовство. А когда наиграется, у него появятся другие интересы. Возможно, после этого он уйдет. Возможно любое развитие событий.

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