Вика и Саша

«Я Вика*. Мне 14 лет. Зарабатываю я в Инстаграме в месяц от 80к до 350к. Саше* 11 лет, хватит судить людей по возрасту. Я не думала, что вынашивать ребенка надо столько сил и терпенья. До беременности я была ну прям совсеееем другим человеком». Красноярская школьница, которой всего 14 лет, родила. За перипетиями этой нетривиальной истории следила, пожалуй, вся страна: после того как Вика на федеральном телеканале объявила отцом... 10-летнего друга. А когда экспертиза показала, что физиологически этого быть не может, заявила – ну и что, что не био, у них с Сашей любовь и он будет отцом. А еще до самых родов ведет записи в инстаграме. Из постов - и по-детски наивных, и не по возрасту взрослых, получился настоящий дневник – сегодня его читает, не много ни мало 413 000 подписчиков. Что это за явление? Пытаемся понять и публикуем отрывки.

Напомним место действия - старые хрущевки на окраине закрытого городка Железногорска (Красноярский край). Привычное приложение к ним – унылый двор, машины впритык друг к другу перед подъездами, коробки гаражей. Вика учится в санаторной школе (из-за проблем со зрением), ее воспитывают мама (она серьезно больна, не работает), отец – слесарь в ЖЭКе, два младших брата, одному 5, другому 12 лет. У Саши – мать-одиночка (работает в местном магазине, но это не точно). Одним словом, типичные «картинки из глубинки».

Январь 2020 года.

«На меня надели каблуки»

Доследственную проверку начинает районная полиция. По материалам дела, от медиков поступило сообщение о беременной школьнице. Срок - 7 недель. Половой акт был совершен с учащимся 4 класса». На основании доследственной проверки следком заводит уголовное дело по статье «Половое сношение совершенные с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста» (ч.3 ст.134 УК РФ). В маленьком городке ничего не скроешь. Материалы попадают в СМИ, уже буквально на вторые сутки Вику и Сашу увозят на телешоу в Москву.

«Нам сказали, что придется ехать в Москву, что комиссия будет там. Мы прилетели в Москву и пробыли там целую неделю. Меня тогда все время тошнило. Мы сидела в каком-то офисе, мою маму куда-то позвали. На меня надели каблуки. А потом надели микрофон и сказали ничего не бояться и выходить и разговаривать, как я обычно со всеми разговариваю».

Март

«По поводу ваших слов: «ей хочется гулять ещё» и «она скинет ребёнка на мать, а сама будет шляться». Во-первых, друзей у меня нет, чтобы «шляться», я всё время сижу дома. Во-вторых, когда у меня родился брат, а моя мама тогда всё время лежала в больницах, и целыми днями её не было дома. Я 3 года нянчила сама своего брата. Меняла ему подгузники и укладывала спать, кормила и купала его. Как видите, всё хорошо».

«Сегодня будет известен пол ребенка. Ждете?»

Вика и Саша Фото: соцсети

Апрель

«Первым, кто узнал о моей беременности, конечно же была мама. Мы с ней решили купить тест из-за задержки. Это было 7 января, каникулы и как раз у мамы день рождения. Мы с мамой сделали тест. Он показывал 2 полоски. Так как вторая полоска была чуть ли видна, я подумала, что тест отрицательный. Но на самом деле нет. Конечно же, у меня был шок. У моей мамы тоже. Мама меня поняла и не стала ругать за это. Сказала, что мы справимся.

Моя мама позвонила Сашиной маме, они договорились о встрече. Галя (мама Саши) сначала не поверила, она просто не могла поверить. Пффф, ну в общем то никто не мог.

Вика подробно рассказывала в соцсетях о том, как протекает ее беременность Фото: соцсети

Медики нормально к этому отнеслись, а вот некоторые учителя не очень. Кто-то из учителей настаивал на аборте, кто-то всё время грубит мне и наезжает из-за пустяков. А кто-то просто понял меня и поддержал. А вот какая была реакция у врачей. Это жесть. Главрач она отказывалась меня лечить, настаивала на аборте, даже в моём городе мне роды принимать отказались».

«Подростки в моём возрасте с нетерпением ждут, когда им купят новый телефон. А я с нетерпением жду, когда мне сделают УЗИ».

«Ну вот и 22 неделя. 6 месяцев. Что же у меня нового? Конечно же набор в весе. С 47 кг до 56. Становится всё тяжелее ходить, очень устаю. Бессоницы. Так вот получилось, что я хочу спать, а вооот лялька нет. Это девочка, назовем Каролиной».

«Было изнасилование. Помочь никто не мог...»

Май

«Будет ли Саша брать отцовство? По его словам, будет. Он любит мою дочь и будет её папой. Если кто-то до сих пор не знает, то я коплю на роды, вещи для ребёнка, и так же на мебель для ребёнка. Так как дохода у нас мало. Мама не работает из-за болезни, родственники от нас отвернулись, так же как и многие друзья. Работает один папа, но доход не такой большой. И приходится как то зарабатывать мне». На кого будет записан ребёнок? Сначала на маму, она возьмёт опекунство. А когда мне исполнится 16, уже ребёнок будет записан на меня».

«Для меня это очень больная тема, я долго не могла отойти от этого. Было изнасилование. Долгое время после случившегося я не могла ничего делать, мне было страшно и одиноко, я не могла никому рассказать. Тому человеку 16 лет вроде. Он живет в моем городе, а город у нас маленький. И мне страшно встретить его где-то на улице. Все это было в ноябре, в подъезде, было уже достаточно темно, поэтому помочь никто не мог. Больше не буду ничего рассказать, думаю, вы поймете меня».

«В планах получить высшее образование и я буду стремиться к своей цели. Надеюсь, до 17-18 лет уже накоплю на свою квартиру или дом. Если мне пришлось повзрослеть так рано, значит, нужно учиться жить самостоятельно».

«Почему я оставила ребенка? Потому что это человек и разве он виноват в том, что появился при таких обстоятельствах?! Я очень люблю детей, поэтому вряд ли простила бы себе аборт в будущем. Я уверена, что винила бы себя за это очень долго.

Кроватка для дочки Фото: соцсети

Я пыталась не думать о том ужасном случае, который перевернул всю мою жизнь. Но со временем свыклась и приняла то, что Саша будет отцом, хоть и не биологическим. Тем более, я бы боялась, что не смогла больше забеременеть.

Я понимаю, что мне всего четырнадцать лет и о материнстве в этом возрасте сложно говорить, многие говорят, что я вообще забью на ребенка. Но вы даже не знаете меня, какая я в жизни. Я не отношусь к тем подросткам, которые курят, пьют или что-нибудь употребляют. Не осуждай, когда не знаешь!»

«Любви все возрасты покорны»

Вика и Саша Фото: соцсети

Июнь

«Многие задавались вопросом: как отнеслись родители к разнице в возрасте? Запрещали ли нам общаться? Ведь мне 14, а Саше 11. Сначала было недопонимание в моей и Сашиной семье. Но потом наши родители сдружились, и моя мама узнала, какой Саша на самом деле. А его мама узнала, какая я. Наша разница в возрасте никак не влияет на наши отношения. Некоторые говорят, что Саша еще совсем ребенок. Вы не знаете, какой он на самом деле, какой у него характер, а еще что-то говорите. Любви все возрасты покорны».

«Вас уже 250 тысяч, мы набрали четверть миллиона. Спасибо, что вы остались со мной, несмотря на все неприятности. Я вас всех люблю».

«До беременности я была совсем другим человеком»

Июль

«До беременности я была совсем другим человеком. Раньше мое поведение было ужасным. Я часто материлась, была настоящей хамкой, хамила всем, кому хотела. У меня были сильные загоны по внешности и весу, я все время сидела на диетах. Но не смотря на все это я была ударницей в школе.

Теперь я стала добрее, открытой, ответственной, наладились отношения с родителями. Правда, из-за беременности стала капризной – если что не так, сразу в слезы».

«Я очень хочу рожать, чтобы Саша или хотя бы моя мама были со мной. Для меня поддержка близкого мне человека очень важна во время таких событии . Но из-за этого коронавируса в нашем городе запретили парные роды. Да и Сашу не факт, что пустили бы туда, так как мы с ним не в браке. Роды у меня уже через 2-3 недели. Сейчас все мысли о том, как они пройдут и кто родится».

«В школе я ударница»

Фото: соцсети

Август

«Напомню о себе, вдруг кто не знает. Мне 14 лет. Живу с родителями и братьями, одному 5, другому 12. Учусь в санаторной школе из-за своего здоровья. Перехожу в 8 класс, на учебу выйду только в середине ноября. В школе я ударница. Если не считать английский, по нему у меня тройка.

Зарабатываю я в Инстаграме. В месяц от 80 к до 350 к. Раньше доход был гораздо меньше (10 к в месяц где то, может и меньше). Обеспечиваю себя и ребенка тоже буду обеспечивать сама. Мама будет помогать в воспитании. Ребенок будет оформлен на меня, а мама будет просто опекуном. Ваня не живет со мной. Я не жалею о беременности, хоть она и получилась такой ужасной. Я просто пытаюсь не думать об этом и все ».

«Сегодня у меня был осмотр. Я уже нахожусь в роддоме. Я уже жду не дождусь родов, ну сколько можно уже с пузяо ходить».

16 августа

Наконец, Вику можно поздравить. Несмотря на все свои страхи, она справилась, родила самостоятельно. Обошлось без оперативного вмешательства. Дочка родилась здоровой и крепкой. И пока врачи осматривали малышку, молодая мама рассказала:

«Мне поставили обезболивающее и я до 7 утра проспала. В 7 часов у меня начались жуткие боли, а в 10 часов я родила. До сих пор не могу отойти от этого».

«...Принесли мою кроху!».

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

Соцсети как спасение

Оксана АНИЩЕНКО, психолог:

- Многих шокирует такая откровенность девочки в социальных сетях. Но тор, что девочка не замкнулась в себе, справилась с ситуацией и нашла силы выйти в публичное пространство, скорее, плюс. Изначально ведь она не думала о заработке в социальных сетях, это пришло потом. А тогда включились защитные механизмы, девочка стала опираться на то, что позволило ей стать более или менее устойчивой в этой ситуации. Ее поддержала мать. И если поддержка не прекратится, есть шансы выйти из ситуации с минимумом потерь и продолжить жить нормально, теперь уже в новой для себя роли – мамы.

P..S.

Что теперь? Вика собирается растить дочку, опекуном официально назначает ее маму. Она планирует и дальше подробно рассказывать обо всем в соцсетях. Саша, в отличие от нее, ничего не публикует, что он будет делать дальше, пока не известно. Подозреваемый в изнасиловании подросток (15 лет, спортсмен, учится с Сашей в одной школе) – под домашним арестом. Как комментировал Следком, сразу после рождения ребенка будет проведена генетическая экспертиза, которая поставит все на свои места. Если вина подростка будет доказана, то:

- На момент совершения преступления, которое инкриминируется подростку, ему было 15 лет, а девушке 13, - говорит Антон Колосов, управляющий партнер адвокатского бюро «Колосов и партнеры». Если они вступили в половые отношения по обоюдному согласию, в его действиях состав преступления отсутствует, потому что он не достиг возраста, с которого возникает уголовная ответственность, а это 16 лет.

Если подросток угрожал девушке насилием, либо это насилие применял, тогда это уже будет статья 131 «Изнасилование». Здесь уголовная ответственность наступает с 14 лет. А это от 12 до 20 лет. Поскольку молодой человек сам несовершеннолетний, предел по данной статье – 10 лет. С учетом того, что суды в подобных случаях максимальное наказание обычно не назначают, это может быть от 4 до 7 лет в воспитательной колонии.

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