Один пропал, 11 спаслись: крупный пожар вспыхнул на угольном разрезе Хакасии

«Один пропал, 11 спаслись»: крупный пожар вспыхнул на угольном разрезе в Хакасии. Фото: Мария ЛЕНЦ

Крупный пожар на угольном разрезе «Черногорский» Усть-Абаканского района Хакасии: пламя охватило больше 400 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, возгорание произошло в здании, где стоят тепловозы. Пожар начался утром, тревожный сигнал поступил спасателям в 10.16 часов.

Огонь распространялся стремительно, скоро ангар полыхал. В это время там работали люди. Когда помещение начало наполняться дымом, 11 сотрудников побежали к выходу, успели эвакуироваться самостоятельно. Судьба еще одного пока неизвестна, добавляет источник в ведомстве.

- Борьба с огнем продолжается, - комментируют спасатели. - Объявлен повышенный ранг вызова. Работают от МЧС 30 человек, привлечено также восемь спецмашин. Угрозы распространения на другие здания нет.

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