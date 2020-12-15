Во время тушения пожара на угольном разрезе в Хакасии нашли тело мужчины

В Хакасии во время тушения пожара на угольном разрезе нашли тело мужчины. Фото: ГУ МЧС по Хакасии.

Во время тушения пожара на угольном разрезе в Хакасии было найдено тело мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Напомним, трагедия произошла во вторник, 15 декабря, на разрезе «Черногорский» в Усть-Абаканском районе. На территории частного предприятия, расположенного в локомотивном депо, вспыхнул пожар. 11 сотрудников, работавших в ангаре, смогли эвакуироваться самостоятельно, один пропал.

Приехавшие на место спасатели увидели: горел тепловоз, а также топливо в смотровой яме. С помощью специалистов они вывели из депо пять тепловозов. А, когда боролись с огнем, обнаружили в здании тело погибшего мужчины. Еще один сильно пострадал, его увезли в больницу с ожогами 50% поверхности тела.

Сейчас причину пожара устанавливают следователи. Фото: ГУ МЧС по Хакасии.

Через полтора часа пламя локализовали. Спустя еще почти час пожар был полностью ликвидирован силами спасателей Абакана и Черногорска. В операции участвовали 57 человек и 20 спецмашин, воду подвозили огромными «БелАЗами».

Сейчас причину пожара устанавливают следователи.

ВАЖНО

При пожаре пострадал один из сотрудников. Ему срочно нужна кровь любой группы. Сдать можно по адресу: Абакан, улица Хакасская,26 до 17 часов. Нужно обязательно указать – для Видяева Павла Викторовича. При себе должен быть медицинский полис и паспорт.

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