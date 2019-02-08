«У самого трое»: пожарный спас из огня многодетную семью

Спасать людей из пожара – его работа, а вовсе не подвиг. Так, пожалуй, скажут многие, и будут по-своему правы. Однако это ни в коей мере не преуменьшает доброе дело, которое сделал сотрудник пожарной части № 8 в Лесосибирске Алексей Сонич: 1 февраля он спас из пожара многодетную семью. В тот день у Алексея был выходной, и он просто шел мимо обычной многоэтажки по улице Победы, 34. Но пройти мимо беды не смог…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/690720" frameborder="0"></iframe> Пожарный спас семью.Видео: Инстаграм Зари Енисея

- Сначала я услышал крик детей. Подумал, может, балуется кто-то, - рассказывает Алексей. – Потом смотрю - из квартиры дым валит. Я побежал туда, увидел, что ребенок лет шести раздетый совсем, задыхается, просит помощи.

Алексей протянул ему руки и вытащил из окна. В это время в проеме показалась женщина, мать мальчика. Она подала Алексею 3-летнего ребенка. Оба малыша были в шортиках и маечках. Недолго думая, Алексей скинул пуховик и укутал их. У женщины пожарный выяснил, есть ли в доме кто-то еще, он из последних сил кивнула.

- В это время что-то взорвалось внутри, и огонь стал распространяться быстро по квартире. Я понял, что если она еще за кем-то внутрь пойдет, сама уже не выберется, - говорит Сонич. – И в этот момент на подоконник буквально вывалился мужчина. Видимо, тоже из последних сил выбирался. В момент, когда бросился помогать, думал только об одном – спасти детей. У меня у самого трое, и я понимаю, что нет ничего дороже детей.

Вскоре к месту ЧП прибыли пожарные расчеты. В тот вечер из горящего дома вывели 40 челловек. Что касается семьи, которой помог Алексей Сонич, то у них пятеро детей. Старшим мальчикам 20 и 17 лет, а младшим — 3, 6 и 8 лет. В момент, когда начался пожар, дома были четверо мальчишек, двое (17 и 8 лет) выбрались сами.

- Я до сих пор в шоке, так все быстро произошло, - рассказала газете «Заря Енисея» Наталья Тригубина, мама мама мальчиков. - Помню, что кто-то меня за руку схватил и вытащил, а потом бежали голыми ногами по снегу. Дети были в легких домашних вещах, поэтому все простыли, но, к счастью, обошлось без обморожений, ведь в тот день было около −35 °С. Тяжелее всех мужу, так как его ноги прилипли к линолеуму. Он получил ожоги и сейчас лечится.