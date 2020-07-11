2020-07-11T11:44:12+03:00
Происшествия

«Думал, лишь бы успеть»: в Красноярском крае мужчина спас при пожаре четверых детей

Не побоялся рискнуть собой и вышел победителем [видео]
Ася ЖУКОВА
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Рискнул собой и спас детей. Фото: стоп-кадр видео Лесосибирской городской телекомпании.Рискнул собой и спас детей. Фото: стоп-кадр видео Лесосибирской городской телекомпании.
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- Какой страх? Бояться просто времени не было. Главное успеть, - признается Владимир Разуваев. Простой работяга из Лесосибирска Красноярского края неожиданно для себя стал героем: спас при пожаре сразу четверых детей.

Все случилось 7 июля в доме № 29 микрорайона Строитель. Полыхнула квартира на втором этаже. Предварительная версия ЧП – неосторожность при курении. Деревянная постройка вспыхнула, как факел. Эта история могла бы закончиться трагедией, если бы не Владимир.

В Лесосибирске Красноярского края мужчина спас из горящего дома четверых детей. 7.07.2020. .Видео: Лесосибирская Городская Телерадиокомпания.

Сам он живет по соседству, в 30-м доме. Так что был очевидцем, одним из первых.

- Выбегаю, смотрю: сильное задымление, - рассказал мужчина корреспонденту Лесосибирской городской телекомпании. - Понимаю, горит квартира. Сразу же побежал туда. Дверь уже была открыта. Внутрь пробрался на полусогнутых, можно сказать, ногах. Вижу: в дыму двое мальчиков, близнецы. Я их взял под руки, вытащил на площадку в подъезде. Отправил быстрее на улицу, сказал, чтобы спускались. Знал, что в квартире должны быть еще двое детей. Забегаю дальше – к залу, слышу кричат: «Помогите бабушке!». Я детей хватаю – и на улицу. Смотрю, сосед снизу тоже выбежал с вещами. Мы с ним поднялись за бабушкой и дедушкой детей. Но встретили их возле двери, они вышли сами.

Деревянная постройка вспыхнула, как факел. Фото: стоп-кадр видео Лесосибирской городской телекомпании.

Деревянная постройка вспыхнула, как факел. Фото: стоп-кадр видео Лесосибирской городской телекомпании.

Почему бабушка с дедушкой не вывели внуков, сейчас выясняется. Возможно, растерялись или стало плохо – надышались едкого дыма. Как бы то ни было, четверо детей и двое взрослых спаслись. Благодаря очевидцу-соседу.

- Молодец Вова! – пишут в соцсетях. – Рискнул и спас деток.

- Медаль МЧС герою, он заслужил.

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- Серега, он такой, - говорят друзья. – Если надо, всегда поможет. Без слов – как само собой. Это характер! Благодаря ему, девятиклассник Сергей Тушканов из села Тасеево Красноярского края стал героем (в том числе и соцсетей). Не побоялся шагнуть в ледяную воду, чтобы спасти тонущего ребенка.

В тот день, 27 апреля, вместе с тремя приятелями шел по улице Первый Бой. Это неподалеку от реки Усолка. Вдруг смотрит: какой-то мужчина остановил машину, мечется рядом, сигналит (подробнее).

Спасибо, батя! В Красноярском крае водитель автобуса спас детей из огня

«Батя», так называют сейчас Разяпа Гайнулина. Простой водитель из села Озерное Енисейского района Красноярского края стал героем соцсетей. Ведь он в одиночку вынес из огня ребятишек, младшему из которых только три года.

… Страшный пожар в Озерном случился вчера, 2 июля. Частный жилой дом вспыхнул, как факел. А следом соседний – жара была под 30, к тому же сильный ветер. Так что пламя в считанные минуты охватило почти 400 квадратных метров (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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