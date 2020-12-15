Названа предварительная причина смертельного пожара в ЖД депо Хакасии. Фото: пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

Названа предварительная причина пожара в локомотивном депо на угольном разрезе в Хакасии, который унес жизнь человека. После трагедии возбуждено уголовное дело по признакам статьи «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Напомним, все случилось в 10.15 часов 15 декабря на разрезе «Черногорский» в Усть-Абаканском районе Хакасии. В ангаре, где стояли тепловозы, вспыхнул пожар. 12 сотрудников успели эвакуироваться сами, один пропал. Позже при тушении огня спасатели нашли его тело. Еще один мужчина получил серьезные травмы, у него ожоги 50% поверхности тела, требуется кровь.

Как выяснилось, пожар произошел на территории частной компании, арендующей площадку. Сотрудники ремонтировали один из локомотивов.

- В ходе проведения сварочных работ, предположительно, случилась детонация паров дизельного топлива, - говорят следователи. – В результате один из рабочих получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Второго с травмами доставили в больницу.

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