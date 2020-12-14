«Оранжевый бартер»: с модным художником из Красноярска за пейзаж рассчитались тонной мандаринов

Художник не рад такому способу оплаты Фото: Виктор Каплун

950 килограммов марокканских мандаринов получил художник из Красноярска за работу. Так с ним расплатился один из заказчиков – местный предприниматель Андрей Прокофьев. Как он сейчас говорит: «Хотел расплатиться деньгами, но поскольку пришлось срочно уехать в С-Петербург по делам, то и решил предложить вместо денег мандарины». Такой вот «оранжевый бартер»: ему пейзаж, он – мандарины.

Насколько правдива история, сказать сложно, возможно, художник несколько все и приукрасил. Ведь он уже прославился похожими сообщениями.

Напомним, выпускник художественного училища имени В.И. Сурикова Виктор Каплун стал известен, когда неожиданно продал одну из своих картин за гигантскую сумму - полмиллиона рублей. Сам он из Лесосибирска, сирота, вырос в детском доме. В последнее время живет и работает в своей студии. Его заказчики - преимущественно люди с высоким достатком. Их заказы порой своеобразны и неожиданны. Однажды бизнесмен принес картину Андрея Поздеева и попросил ее изменить - заменить маки, изображенные на холсте, на розы.

В другой раз оплатой за работу стал… живой крокодил. Небольшой, но очень впечатляющий презент Виктору преподнес один из предпринимателей, узнав, что тот любит крокодилов. Художник рептилию принял и отдал на попечение специалистов.

И вот сейчас мандарины…

- Сожалею, что предприниматель оплатил таким образом, - говорит сам Виктор Каплун. – Видимо заказчики после крокодила, решили, что мне нравятся нестандартные формы расчета. Однако в качестве взаиморасчета принять вознаграждение за свои услуги в виде мандаринов не могу, хотя как новогодний подарок - это великолепно.

Так или иначе, если принять историю на веру, и пересчитать мандарины на деньги (условно по красноярским ценам по 120 рублей за килограмм) выходит адекватная цена за работу – 114 000 рублей. Что, правда теперь с этим богатством делать? Хоть фруктовую лавку открывай...

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